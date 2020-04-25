Глава футбольного союза Голландии ожидает, что Премьер-Лига аннулирует этот сезон
Президент Королевского нидерландского футбольного союза Юст Спее призвал английских болельщиков готовиться к тому, что этот сезон Премьер-Лиги будет аннулирован, вслед за Эредивизией.
Накануне из Голландии пришло подтверждение того, что сезон Эредивизии 2019/20 признан недействительным. Никто не станет чемпионом, никто не вылетит, дивизион не получит новых команд.
Несмотря на очевидное стремление Премьер-Лиги возобновить свою кампанию, Спее считает, что из этого ничего не выйдет.
"Великобритания будет цепляться за щепотку надежды, пока она есть, но реальные шансы того, что сезон Премьер-Лиги будет полностью сыгран, призрачны".
"Английскому сезону потребовалось бы несколько недель, чтобы сыграть все оставшиеся матчи, и я сомневаюсь, что у них будет достаточно времени. Глядя на то, как различные события откладывают неделя за неделей, это, наверное, не является реалистичным", — цитирует Спее The Guardian.
25.04.2020 22:00
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Вон оно как
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Ехехехехехехехе
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Ехехезедехезе
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шах и мат, атеисты.
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