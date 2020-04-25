Глава футбольного союза Голландии ожидает, что Премьер-Лига аннулирует этот сезон

Трофей Премьер-Лиги Президент Королевского нидерландского футбольного союза Юст Спее призвал английских болельщиков готовиться к тому, что этот сезон Премьер-Лиги будет аннулирован, вслед за Эредивизией.

Накануне из Голландии пришло подтверждение того, что сезон Эредивизии 2019/20 признан недействительным. Никто не станет чемпионом, никто не вылетит, дивизион не получит новых команд.

Несмотря на очевидное стремление Премьер-Лиги возобновить свою кампанию, Спее считает, что из этого ничего не выйдет.

"Великобритания будет цепляться за щепотку надежды, пока она есть, но реальные шансы того, что сезон Премьер-Лиги будет полностью сыгран, призрачны".

"Английскому сезону потребовалось бы несколько недель, чтобы сыграть все оставшиеся матчи, и я сомневаюсь, что у них будет достаточно времени. Глядя на то, как различные события откладывают неделя за неделей, это, наверное, не является реалистичным", — цитирует Спее The Guardian.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2020 22:00

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  1. mancunia-planet 25.04.2020 22:53 # mancunia-planet
    Вон оно как

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  2. januzaj00 25.04.2020 22:44 # januzaj00
    Ухахахахахаххазахах

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  3. chebrec 25.04.2020 22:28 # chebrec
    Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохохохохохохохохохохохохохох
    Ехехехехехехехе

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  4. xah 25.04.2020 22:26 # xah
    Ехехезедехезе

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  5. scholes18 25.04.2020 22:01 # scholes18
    шах и мат, атеисты.

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