Игроки "Арсенала" приступают к тренировкам на базе с понедельника

Тренировочная база "Арсенала" открывается с понедельника, пускай и в ограниченном режиме.

Европейский футбол, оказавшись в глубокой коме из-за пандемии коронавируса, постепенно начинает приходить в себя — пускай и не во всех странах.



9 мая муссируется как возможная дата возвращения команд Премьер-Лиги к тренировкам, но "канониры" решили опередить конкурентов, соблюдая повышенные меры безопасности.



С понедельника база "Арсенала" в Колни будет открыта для игроков в ограниченном режиме — футболисты продолжат тренироваться по отдельности, но уже с использованием инфраструктуры клуба, а не в домашних условиях.



При этом за игроками будет вестись тщательное наблюдение. Футболисты по-прежнему должны соблюдать социальное дистанцирование.



"Игроки будут приезжать по одиночке, индивидуально заниматься и возвращаться домой", — гласит заявление лондонского клуба.