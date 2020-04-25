Игроки "Арсенала" приступают к тренировкам на базе с понедельника
Тренировочная база "Арсенала" открывается с понедельника, пускай и в ограниченном режиме.
Европейский футбол, оказавшись в глубокой коме из-за пандемии коронавируса, постепенно начинает приходить в себя — пускай и не во всех странах.
9 мая муссируется как возможная дата возвращения команд Премьер-Лиги к тренировкам, но "канониры" решили опередить конкурентов, соблюдая повышенные меры безопасности.
С понедельника база "Арсенала" в Колни будет открыта для игроков в ограниченном режиме — футболисты продолжат тренироваться по отдельности, но уже с использованием инфраструктуры клуба, а не в домашних условиях.
При этом за игроками будет вестись тщательное наблюдение. Футболисты по-прежнему должны соблюдать социальное дистанцирование.
"Игроки будут приезжать по одиночке, индивидуально заниматься и возвращаться домой", — гласит заявление лондонского клуба.
25.04.2020 21:00
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Приезжать по одиночке они будут блять и дистанцироваться... А на поле или в раздевалке? Ипать бредятина.
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Опа нормально так.
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