Игроки "Арсенала" приступают к тренировкам на базе с понедельника

Тренировочная база Арсенала Тренировочная база "Арсенала" открывается с понедельника, пускай и в ограниченном режиме.

Европейский футбол, оказавшись в глубокой коме из-за пандемии коронавируса, постепенно начинает приходить в себя — пускай и не во всех странах.

9 мая муссируется как возможная дата возвращения команд Премьер-Лиги к тренировкам, но "канониры" решили опередить конкурентов, соблюдая повышенные меры безопасности.

С понедельника база "Арсенала" в Колни будет открыта для игроков в ограниченном режиме — футболисты продолжат тренироваться по отдельности, но уже с использованием инфраструктуры клуба, а не в домашних условиях.

При этом за игроками будет вестись тщательное наблюдение. Футболисты по-прежнему должны соблюдать социальное дистанцирование.

"Игроки будут приезжать по одиночке, индивидуально заниматься и возвращаться домой", — гласит заявление лондонского клуба.


Метки Арсенал

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2020 21:00

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  1. mancunia-planet 25.04.2020 21:43 # mancunia-planet
    Приезжать по одиночке они будут блять и дистанцироваться... А на поле или в раздевалке? Ипать бредятина.

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  2. chebrec 25.04.2020 21:36 # chebrec
    Опа нормально так.

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