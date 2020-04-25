Игроки "Астон Виллы" согласились на 25-процентную отсрочку своих зарплат

Астон Вилла Игроки первой команды "Астон Виллы", а также тренерский штаб и руководство клуба согласились отсрочить выплату 25 процентов своих зарплат на четыре месяца.

Как и многие другие клубы, "Астон Вилла" тоже столкнулась с финансовыми проблемами, вызванными остановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

Подопечные Дина Смита согласились помочь своему клубу в этот сложный момент — футболисты все равно получат свои деньги, но с отсрочкой на четыре месяца.

Благодаря этому решению неигровой персонал бирмингемского клуба сохранит свой заработок в полном объеме и не будет отправлен в принудительный отпуск, сообщает BBC.

Также "вилланы" объявили, что предоставят свой стадион по нужды Национальной службы здравоохранения — в понедельник на "Вилла Парк" откроется родильный дом.


Метки Астон Вилла, финансы

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2020 20:00

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  1. januzaj00 25.04.2020 20:04 # januzaj00
    Ну тут ради сотрудников, респектос. Как Кинка сказал, ради миллиардеров нет смысла соглашаться

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