Моуриньо позвонил Менье

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо лично позвонил защитнику ПСЖ Тома Менье, но есть один нюанс.

В конце этого сезона у Менье истекает контракт с чемпионами Лиги 1, и Моуриньо рассматривает 28-летнего бельгийца в качестве своей приоритетной цели по укреплению правого фланга обороны.



Опасаясь, что опытного защитника перехватит дортмундская "Боруссия", Моуриньо лично связался с Менье. По информации ESPN, разговор был долгим, а Тома остался польщен вниманием титулованного тренера.



Нюанс же заключается в том, что Моуриньо решился на этот поступок без согласования с Даниэлем Леви. Жозе все еще нужно убедить своего президента, что Тома действительно усилит их команду.



Сомнения Леви связаны не с финансовой стороной — напротив, ведь Менье будет доступен свободным агентом. Просто Даниэль предпочитает ориентироваться на более молодых игроков.



Тем не менее, стоит отметить, что Жак Лихтенштейн, агент Меньше, хорошо знает Леви и близок к Пини Захави, который в недавнем прошлом помог "шпорам" пригласить из ПСЖ Сержа Орье и Лукаса Моуру.