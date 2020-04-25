"Челси" нацелился на Дриса Мертенса

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс является трансферной целью для "Челси" на грядущее лето.

Контракт Мертенса с "Наполи" истекает в конце этого сезона, и статус свободного агента делает Дриса привлекательной целью для многих клубов в условиях дефицита денег на рынке.



Как сообщают Sky Sport Italia и Daily Mirror, "синие" обращались насчет Мертенса еще в январе, однако тогда им нужно было договариваться с "Наполи", и из этого ничего не вышло.



"Челси" хочет подписать 32-летнего бельгийца, забившего 121 гол в 309 матчах за "Наполи", несмотря на свое намерение продлить контракт с Оливье Жиру.



С помощью Мертенса, на счету которого 90 матчей за сборную Бельгии, главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард хочет добавить опыта своей молодой команде, которая в конце сезона может попрощаться с ветеранами Педро и Виллианом.



Утверждается, что "Челси" уже установил контакт с представителями Мертенса, но можно не сомневаться, что у Дриса будут на руках и другие предложения.