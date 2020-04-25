"Челси" нацелился на Дриса Мертенса

Дрис Мертенс Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс является трансферной целью для "Челси" на грядущее лето.

Контракт Мертенса с "Наполи" истекает в конце этого сезона, и статус свободного агента делает Дриса привлекательной целью для многих клубов в условиях дефицита денег на рынке.

Как сообщают Sky Sport Italia и Daily Mirror, "синие" обращались насчет Мертенса еще в январе, однако тогда им нужно было договариваться с "Наполи", и из этого ничего не вышло.

"Челси" хочет подписать 32-летнего бельгийца, забившего 121 гол в 309 матчах за "Наполи", несмотря на свое намерение продлить контракт с Оливье Жиру.

С помощью Мертенса, на счету которого 90 матчей за сборную Бельгии, главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард хочет добавить опыта своей молодой команде, которая в конце сезона может попрощаться с ветеранами Педро и Виллианом.

Утверждается, что "Челси" уже установил контакт с представителями Мертенса, но можно не сомневаться, что у Дриса будут на руках и другие предложения.


Метки Мертенс, Наполи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. cfclamps8 25.04.2020 18:26 # cfclamps8
    Если, только согласится на 1 летний контракт, что не очень выгодно, лучше в Китай уехать

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  2. mr-s1n1st3r 25.04.2020 18:12 # mr-s1n1st3r
    А получат Дрист Мертенса.

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  3. staryi-eblan 25.04.2020 18:12 # staryi-eblan
    Классный футболист. Специалист по Ливерпулю. Однако, к Синим не пойдет:

    а) возраст
    б) Интер или Псж там заберут его

    Его надо было гораздо раньше стараться приобрести

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