"Челси" нацелился на Дриса Мертенса
Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс является трансферной целью для "Челси" на грядущее лето.
Контракт Мертенса с "Наполи" истекает в конце этого сезона, и статус свободного агента делает Дриса привлекательной целью для многих клубов в условиях дефицита денег на рынке.
Как сообщают Sky Sport Italia и Daily Mirror, "синие" обращались насчет Мертенса еще в январе, однако тогда им нужно было договариваться с "Наполи", и из этого ничего не вышло.
"Челси" хочет подписать 32-летнего бельгийца, забившего 121 гол в 309 матчах за "Наполи", несмотря на свое намерение продлить контракт с Оливье Жиру.
С помощью Мертенса, на счету которого 90 матчей за сборную Бельгии, главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард хочет добавить опыта своей молодой команде, которая в конце сезона может попрощаться с ветеранами Педро и Виллианом.
Утверждается, что "Челси" уже установил контакт с представителями Мертенса, но можно не сомневаться, что у Дриса будут на руках и другие предложения.
25.04.2020 18:00
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Последние комментарии:
Если, только согласится на 1 летний контракт, что не очень выгодно, лучше в Китай уехать
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А получат Дрист Мертенса.
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Классный футболист. Специалист по Ливерпулю. Однако, к Синим не пойдет:
а) возраст
б) Интер или Псж там заберут его
Его надо было гораздо раньше стараться приобрести
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