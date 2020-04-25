Гвардиола хочет пригласить Бонуччи в "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет подписать защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи грядущим летом.

"Горожане" находятся в поисках еще одного центрального защитника с прошлого лета, когда они попрощались с Венсаном Компани.



За этот год на "Этихад" сватали многих игроков центра обороны, включая Калиду Кулибали из "Наполи" и Милана Шкриниара из "Интера", однако Goal утверждает, что Гвардиола не собирается тратить больших денег для укрепления проблемной позиции, особенно в условиях кризиса.



По информации Goal, Гвардиола хочет пригласить в свою команду 32-летнего Бонуччи, который выступает за "Ювеентус" с 2010 года — с перерывом в один сезон, проведенный в "Милане".



Вместе с тем "Ювентус" не заинтересован в расставании с Леонардо, высоко оценивая влияние того на развитие молодых Маттейса Де Лигта и Мериха Демирала. Чтобы этот трансфер был возможен, Гвардиоле придется заручиться согласием самого ветерана.