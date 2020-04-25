"Челси" не договорился с игроками о понижении зарплат

Переговоры "Челси" со своими игроками первой команды о понижении зарплат завершились провалом.

Еще несколько дней назад пресса сообщала, что руководство лондонского клуба практически договорилось с игроками, используя капитана команды Сесара Аспиликуэты в качестве посредника.



Ожидалось, что игроки "Челси" добровольно откажутся от 10 процентов своего заработка, дабы помочь клубу преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.



Однако директору Марине Грановской и Аспиликуэте не удалось довести начатое до конца — не все игроки оказались готовы ущемить себя в финансах, и поскольку общее решение не было достигнуто, сегодня "синие" объявили, что понижения зарплат не будет.



Одновременно с этим "Челси" обратился к своим игрокам, и призвал тех оказать поддержку благотворительным организациям по своему усмотрению.



"Синие" подчеркивают, что переговоры о понижении зарплат могут быть возобновлены, если кризис затянется.