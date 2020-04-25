97% фанатов "Ньюкасла" одобряют сделку с инвесторами из Саудовской Аравии

97 процентов болельщиков "Ньюкасла" одобряют намерение инвесторов из Саудовской Аравии приобрести клуб с "Сент-Джеймс Парк".

Майк Эшли, владевший "Ньюкаслом" 13 последних лет, уже согласился продать свой клуб Суверенному фонду Саудовской Аравии за 300 миллионов фунтов. Сейчас эта сделка близка к завершению.



В последние дни различные международные правовые организации открыто призывают Премьер-Лигу и британское правительство заблокировать сделку, указывая на противоречивую репутацию наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана и многочисленные нарушения прав человека в этой стране.



Однако у фанатов "сорок" никаких сомнений нет. Объединение болельщиков "Ньюкасла" Newcastle United Supporters Trust опросило 3,397 людей, поддерживающих клуб с "Сент-Джеймс Парк", и 96.7 процентов из них высказали свое одобрение сделке.



Вероятно, результаты этого голосования говорят не столько о том, как саудиты нравятся фанатам "Ньюкасла", сколько о том, как болельщики устали от своенравного Эшли.