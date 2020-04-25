97% фанатов "Ньюкасла" одобряют сделку с инвесторами из Саудовской Аравии

Ньюкасл 97 процентов болельщиков "Ньюкасла" одобряют намерение инвесторов из Саудовской Аравии приобрести клуб с "Сент-Джеймс Парк".

Майк Эшли, владевший "Ньюкаслом" 13 последних лет, уже согласился продать свой клуб Суверенному фонду Саудовской Аравии за 300 миллионов фунтов. Сейчас эта сделка близка к завершению.

В последние дни различные международные правовые организации открыто призывают Премьер-Лигу и британское правительство заблокировать сделку, указывая на противоречивую репутацию наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана и многочисленные нарушения прав человека в этой стране.

Однако у фанатов "сорок" никаких сомнений нет. Объединение болельщиков "Ньюкасла" Newcastle United Supporters Trust опросило 3,397 людей, поддерживающих клуб с "Сент-Джеймс Парк", и 96.7 процентов из них высказали свое одобрение сделке.

Вероятно, результаты этого голосования говорят не столько о том, как саудиты нравятся фанатам "Ньюкасла", сколько о том, как болельщики устали от своенравного Эшли.


Метки бин Салман, болельщики, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2020 15:00

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  1. gunars 25.04.2020 15:47 # gunars
    с детства за ньюкасл

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  2. butreally 25.04.2020 15:38 # butreally
    Ну конечно же ето охуенчик

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  3. scauzer11 25.04.2020 15:07 # scauzer11
    ещё бы не одобряли, это новая путёвка в жизнь для клуба, так сказать)

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