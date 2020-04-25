97% фанатов "Ньюкасла" одобряют сделку с инвесторами из Саудовской Аравии
97 процентов болельщиков "Ньюкасла" одобряют намерение инвесторов из Саудовской Аравии приобрести клуб с "Сент-Джеймс Парк".
Майк Эшли, владевший "Ньюкаслом" 13 последних лет, уже согласился продать свой клуб Суверенному фонду Саудовской Аравии за 300 миллионов фунтов. Сейчас эта сделка близка к завершению.
В последние дни различные международные правовые организации открыто призывают Премьер-Лигу и британское правительство заблокировать сделку, указывая на противоречивую репутацию наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана и многочисленные нарушения прав человека в этой стране.
Однако у фанатов "сорок" никаких сомнений нет. Объединение болельщиков "Ньюкасла" Newcastle United Supporters Trust опросило 3,397 людей, поддерживающих клуб с "Сент-Джеймс Парк", и 96.7 процентов из них высказали свое одобрение сделке.
Вероятно, результаты этого голосования говорят не столько о том, как саудиты нравятся фанатам "Ньюкасла", сколько о том, как болельщики устали от своенравного Эшли.
25.04.2020 15:00
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Последние комментарии:
с детства за ньюкасл
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Ну конечно же ето охуенчик
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ещё бы не одобряли, это новая путёвка в жизнь для клуба, так сказать)
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