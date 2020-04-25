Соареш намекнул, что хочет остаться в "Арсенале"

Защитник Седрик Соареш намекнул, что хочет заключить постоянный контракт с "Арсеналом", несмотря на то, что до сих пор не дебютировал за лондонский клуб.

Напомним, "канониры" арендовали Соареша у "Саутгемптона" в заключительный день зимнего трансферного окна, однако Седрик прибыл на "Эмирейтс" с травмой, которую он получил в последнем матче за "святых".



Вместе с тем 28-летний португалец очень доволен совместной работой с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой и хотел бы задержаться в Лондоне.



"Этот период в "Арсенале" — очень позитивный опыт для меня. Игроки здесь очень хорошо меня приняли, и каждый отлично ко мне относится .



"Я все еще узнаю Артету, но он уж показал, что обладает многими качествами как тренер. Его интересуют все аспекты футбола, психологический и тактический".



"Мне нравится "Арсенал" с очень раннего возраста. Я следил за Премьер-Лигой, когда был мальчишкой, и я всегда поддерживал их, когда он выигрывали почти все".



"Я всегда знал, что у них огромный клуб, но только сейчас, увидев их изнутри, я осознал их истинный масштаб", — цитирует Соареша The Sun.