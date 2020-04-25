Стерлинг назвал самую важную вещь, которой он научился в "Сити"

Вингер Рахим Стерлинг назвал самую важную вещь, которой он научился в период выступлений за "Манчестер Сити".

Громко заявив о себе еще в "Ливерпуле", в 2015 году Стерлинг присоединился к "Сити", где вырос в игрока топ-уровня.



По словам Рахима, между выступлениями за "Ливерпуль" и "Сити" есть большая разница — в прежней команде англичанина поражения не были чем-то недопутимым.



"Самая важная вещь, которой я научился, выступая за "Сити", — это ценность побед. Прежде, если я выигрывал матч, то было хорошо, а если проигрывал, я был расстроен, но это не жгло меня так сильно. Теперь, если мы с "Сити" проиграем один матч из 15, вам не понравится оказаться в нашей раздевалке — там ощущение, словно случилось самая страшная вещь на свете".



"Думаю, это замечательная ситуация, когда никто не хочет проигрывать, никто не приемлет поражений. Это самая важная вещь, которой я научился с момента своего перехода сюда, и это ощущение всегда со мной — не только в футболе, но и во всем, что я делаю. Я имею ввиду этот победный дух и то, что оправданий поражению быть не может", — цитирует Стерлинга The Guardian.