Стерлинг назвал самую важную вещь, которой он научился в "Сити"
Вингер Рахим Стерлинг назвал самую важную вещь, которой он научился в период выступлений за "Манчестер Сити".
Громко заявив о себе еще в "Ливерпуле", в 2015 году Стерлинг присоединился к "Сити", где вырос в игрока топ-уровня.
По словам Рахима, между выступлениями за "Ливерпуль" и "Сити" есть большая разница — в прежней команде англичанина поражения не были чем-то недопутимым.
"Самая важная вещь, которой я научился, выступая за "Сити", — это ценность побед. Прежде, если я выигрывал матч, то было хорошо, а если проигрывал, я был расстроен, но это не жгло меня так сильно. Теперь, если мы с "Сити" проиграем один матч из 15, вам не понравится оказаться в нашей раздевалке — там ощущение, словно случилось самая страшная вещь на свете".
"Думаю, это замечательная ситуация, когда никто не хочет проигрывать, никто не приемлет поражений. Это самая важная вещь, которой я научился с момента своего перехода сюда, и это ощущение всегда со мной — не только в футболе, но и во всем, что я делаю. Я имею ввиду этот победный дух и то, что оправданий поражению быть не может", — цитирует Стерлинга The Guardian.
25.04.2020 13:00
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Ну если он и научился этому, то только с приходом Гвардиолы, и то начиная с его второго сезона. И пора уже и переучиваться.
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Тогда, следуя из вью, в этом сезоне они превратились в мазохистов, раз так часто изменяли своей философии.
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