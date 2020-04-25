Зийеш недоволен обнулением сезона Эредивизии, но обещает вовремя перейти в "Челси"

Вингер "Аякса" Хаким Зийеш раскритиковал решение аннулировать сезон Эредивизии, но пообещал вовремя присоединиться к "Челси".

Накануне было официально объявлено, что сезон Эредивизии 2019/20 не будет доигран. Никто не вылетит, никто не станет чемпионом, дивизион не получит новичков.



Это решение глубоко расстроило Зийеша, чей "Аякс" возглавлял турнирную таблицу на момент остановки сезона из-за пандемии коронавируса.



"Что это за чепуха? Мы в любом случае был на вершине таблицы. Все эти разговоры, что АЗ заслуживает титул больше нас, основываются лишь на том, что они дважды обыграли нас".



"Разве разница мячей уже не имеет значения? Это чушь, конечно. Как ПСВ стал чемпионом в 2007 году? Именно, благодаря разнице в один гол".



"Ладно, тогда мы неофициальные чемпионы. Конечно, я бы предпочел выиграть титул на поле, но если и выбирать один клуб, который можно назвать чемпионом, то это "Аякс".



"Знаете, я не тот, кто влюбляется в клуб, я никогда таким не был. Целовать эмблему клуба — это не мое. Я просто остаюсь собой и не притворяюсь".



"Однако я должен признать, что "Аякс" всегда будет особенным местом для меня. "Аякс" по-настоящему стал моим клубом. Я смог быть собой в Амстердаме и прибавил как футболист", — сообщил Зийеш AD.



Также Хаким подтвердил, что 1 июля присоединится к "Челси", который договорился о его покупке еще в феврале.



"Конечно, мне приятно, что у меня есть ясность насчет своего будущего, потому что сейчас никто не знает, что будет с трансферным рынком".



"У меня не было никаких сомнений, ни на секунду. Моя подпись стоит под контрактом, поэтому 1 июля я буду игроком "Челси". Никаких других мыслей у меня никогда не было", — добавил Зийеш.



Добавим, что участие Зийеша в заключительных матчах этого сезона за "Челси" находится под вопросом. Формально Хакима нет в заявке "синих", однако в конце июня истекают контракты многих игроков, и Премьер-Лига может позволить командам дозаявить новичков, дабы компенсировать потери.