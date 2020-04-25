Британское правительство хочет скорейшего возобновления сезона
Британское правительство поможет Премьер-Лиге возобновить сезон в течение нескольких недель.
Накануне сезон Эредивизии был официально аннулирован — футбольные чиновники из Голландии были вынуждены подчиниться решению властей своей страны.
Повторения этого сценария в Великобритании ждать не стоит. Премьер-министр страны Борис Джонсон провел брифинг по возобновлению футбольного сезона в ближайшее время, сообщает The Sun.
Планируется, что из всех профессиональных дивизионов Премьер-Лига возобновится первой — в силу своей логистики. Матчи будут проходить без зрителей, но британские болельщики смогут посмотреть их бесплатно по общедоступному телевидению.
Джонсон и его соратники по правительству считают, что возвращение футбола, пускай и не совсем в полноценном виде, придаст позитивный импульс нации, переживающей трудные времена в силу пандемии коронавируса.
25.04.2020 11:00
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