Британское правительство хочет скорейшего возобновления сезона

Британское правительство поможет Премьер-Лиге возобновить сезон в течение нескольких недель.

Накануне сезон Эредивизии был официально аннулирован — футбольные чиновники из Голландии были вынуждены подчиниться решению властей своей страны.



Повторения этого сценария в Великобритании ждать не стоит. Премьер-министр страны Борис Джонсон провел брифинг по возобновлению футбольного сезона в ближайшее время, сообщает The Sun.



Планируется, что из всех профессиональных дивизионов Премьер-Лига возобновится первой — в силу своей логистики. Матчи будут проходить без зрителей, но британские болельщики смогут посмотреть их бесплатно по общедоступному телевидению.



Джонсон и его соратники по правительству считают, что возвращение футбола, пускай и не совсем в полноценном виде, придаст позитивный импульс нации, переживающей трудные времена в силу пандемии коронавируса.