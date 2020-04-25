"Юнайтед" не будет покупать Кулибали
Центральный защитник "Наполи" Калиду Кулибали не входит в число трансферных целей "Манчестер Юнайтед".
В этом сезоне Кулибали столкнулся с проблемами со здоровьем и, по слухам, потерял мотивацию, уже сообщив президенту "Наполи" Аурелио Де Лаурентису о желании сменить обстановку.
Также медиа спекулируют о том, что "Наполи" активно ищет замену для Калиду. Например, издание Sport отправляет в Неаполь Самюэля Умтити из "Барселоны".
Естественно, что позволить себе Кулибали могут очень немногие клубы, особенно в свете кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Было бы логично предположить, что интерес к Калиду проявит "Юнайтед", который в прошлом уже пытался заполучить сенегальца.
По информации Manchester Evening News, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер по-прежнему придерживается высокого мнения насчет 28-летнего сенегальца, считая того одним из лучших центральных защитников в мире наряду с Виргилом Ван Дейком, Маттейсом Де Лигтом и Харри Магуайром.
В то же время Сульшер доволен своим выбором игроков в центре обороны — благодаря этим игрокам "красные дьяволы" девять раз сохранили свои ворота на замке в 11 последних матчах.
Нельзя забывать и о том, в июне Кулибали исполнится уже 29, тогда как по своей стратегии, которой "Юнайтед" придерживается с недавних пор, клуб предпочитает инвестировать в более молодых игроков.
Наконец, прошлым летом "Юнайтед" и так инвестировал 130 миллионов фунтов в линию обороны, подписав Магуайра и Аарона Ван-Биссаку. Теперь Сульшер сосредоточен на укреплении атакующей линии, собираясь потратиться на Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" и Джека Грилиша из "Астон Виллы".
25.04.2020 10:00
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А можно по всем, кого не будет покупать МЮ, отдельные новости захерачить? Вот будет манкам что почитать на пару-тройку сезонов вперёд.
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Вудворд дал понять.
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