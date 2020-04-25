Себальос намекнул, что вернется в "Реал"

Полузащитник Дани Себальос намекнул, что не останется в "Арсенале" после истечения своей аренды.

Прошлым летом Себальос отправился из "Реала" в "Арсенал" за игровой практикой. Дани неплохо адаптировался в Премьер-Лиге и смог сработаться с новым главным тренером "канониров" Микелем Артетой.



Однако Себальос по-прежнему поддерживает связь с наставником "Реала" Зинедином Зиданом, и тот ждет 23-летнего испанца обратно.



"Когда я побывал на тренировочной базе "Реала" два или три месяца назад, он (Зидан) сказал, что следит за Премьер-Лигой, смотрит мою игру и рад, что я получаю минуты, которых у меня прежде не было".



"У нас с ним здоровые отношения. Он всегда говорил мне, что я нравлюсь ему и что я тот игрок, которому нужно проводить много матчей, чтобы играть в высоком ритме".



"Он всегда говорил, что мое будущее в "Реале" и что я должен быть терпелив, потому что я могу дождаться своего шанса", — сообщил Себальос DAZN.