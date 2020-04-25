Стерлинг: "Забил на 15 голов меньше, чем хотел"
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что находится в 15 голах от цели, которую он поставил перед собой на старте сезона.
Благодаря работе с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой 25-летний англичанин смог пробудить в себе бомбардирский талант, забив 20 голов в 39 матчах с учетом всех соревнований до остановки сезона из-за пандемии коронавируса.
Однако Стерлинг чувствует, что должен был забить больше, особенно если учесть, что последний гол Рахима датируется еще декабрем.
"Я бы сказал, что я в 15 голах от того, где хочу быть. Моя цель — достичь хороших показателей в плане количества голов, но я хочу забивать не только ради количества".
"В конечном счете ты хочешь добавить к своим голам в сезоне трофеи. Ты можешь забить много голов, но если через 10 лет я оглянусь назад и не увижу, что эти голы были важны для моей команды и принесли ей трофеи, то эти голы были бессмысленны".
"Поэтому я стараюсь как можно сильнее помогать команде голами, но я хочу получить кое-какие медали за это".
"Временами я не бываю доволен собой — даже в этом сезоне, ведь 20 голов у меня было уже к декабрю. С тех пор я не забиваю, и из-за этого я подвергаю себя давлению".
"В то же время многие люди говорят: "Он проводит нормальный сезон". Но если вы посмотрите на мою результативность, то я очень близок к тому, чтобы побить свой рекорд прошлого сезона, а прошлый сезон я провел великолепно".
"Это одна из вещей, в отношении которых я буду подстегивать себя, и даже когда давление слегка зашкаливает, нужно продолжать идти вперед и стараться", — цитирует Стерлинга Sky Sports.
25.04.2020 08:00
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