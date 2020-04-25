Вудворд дал понять, что МЮ не будет покупать Санчо и Кейна

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд заявил, что трансферы стоимостью "сотни миллионов фунтов", не являются реалистичными для грядущего лета.

Согласно слухам, в числе трансферных целей "красных дьяволов" на грядущее лето значатся вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо и нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, которые оцениваются своими клубами в 130 и 200 миллионов фунтов, соответственно.



Однако Вудворд считает, что в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, такого рода трансферы просто невозможны. По словам Эда, "Юнайтед" тоже пересмотрел свои планы насчет покупок, хотя и пострадал меньше других клубов.



"Такое впечатление, что спекуляции насчет трансферов отдельных игроков за сотни миллионов фунтов этим летом игнорируют ту реальность, с которой столкнулся спорт".



"Мы всегда считали, что наша коммерческая модель делает нас более стойкими, нежели большинство клубов, и мы благодарны нашим коммерческим партнерам за постоянную поддержку в этом отношении".



"Однако никто не должен испытывать каких-либо иллюзий насчет масштаба вызова, который был брошен каждому в футболе, и, вероятно, нет такого клуба, включая нас, который сможет вести свои дела на трансферном рынке этим летом как обычно".



"Как и всегда, наш приоритет — это успех команды, но нам нужно получить ясное представление, какое влияние оказала эта ситуация на всю индустрию, включая временные рамки трансферного окна и финансовую картину в целом, прежде чем мы сможем говорить о возвращении к нормальности".



"Как и все вы, мы хотим скорейшего возвращения команды на футбольное поле после того, как нам будет сказано, что это безопасно. Мы надеемся завершить сезон, который выглядел для нас многообещающе в отношении Премьер-Лиги, Лиги Европы и Кубка Англии, когда был остановлен".



"Мы находимся в постоянном диалоге с властями насчет того, когда и как это случится, и мы продолжим интересоваться мнением своих болельщиков".



"В краткосрочной перспективе нам может потребоваться играть матчи без зрителей, но все мы понимаем, что футбол не вернется полностью в свое нормальное состояние, пока болельщики не будут присутствовать на матчах", — цитирует Вудворда Sky Sports.