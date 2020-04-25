"Челси" готов продлить контракт Жиру

"Челси" готов воспользоваться своей опцией, продлив контракт нападающего Оливье Жиру на 12 месяцев — до июня 2021.

К моменту остановки этого сезона Жиру мог похвастать только пятью выходами в стартовом составе "синих" в рамках Премьер-Лиги, однако в ситуации Оливье определенно случился переломный момент.



Жиру вчистую проигрывал конкуренцию Тэмми Абрахэму в первой половине сезона и отчаянно пытался покинуть "Стэмфорд Бридж" в январе. Однако затем, ввиду травмы молодого англичанина, Оливье получил свой шанс и забил два гола в пяти матчах Премьер-Лиги, пока весь футбол не был поставлен на паузу.



Как сообщает Daily Mirror, Жиру произвел большое впечатление на главного тренера Фрэнка Лэмпарда, и тот теперь хочет сохранить 33-летнего француза на следующий сезон.



Ожидается, что в скором времени "Челси" продлит контракт Жиру. Это будет означать, что любому клубу, который захочет пригласить Оливье к себе летом, придется договариваться с "синими" о компенсации.



В то же время "Челси" по-прежнему планирует подписать еще одного нападающего, который должен будет занять место Мичи Батшуайи. В связи с этим "синие" проявляют интерес к Дрису Мертенсу из "Наполи" и Пьер-Эмерику Обамеянгу из "Арсенала".