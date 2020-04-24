У "РБ Лейпциг" по-прежнему нет предложений насчет Вернера

Спортивный директор "РБ Лейпциг" Маркус Креше сообщил, что ситуация насчет нападающего Тимо Вернера остается без изменений.

На текущей неделе издание Sky Sports сообщило, что Вернер согласен перейти в "Ливерпуль", если мерсисайдский клуб до 15 июня активирует пункт в контракте Тимо об отступных в размере 52 миллионов фунтов.



В то же время президент "РБ Лейпциг" Оливер Минцлафф заявил, что ни "Ливерпуль", ни "Бавария" не обращались к нему насчет 24-летнего немца, забившего 27 голов в этом сезоне.



Общаясь с прессой в пятницу, Креше поведал, что все остается без изменений, лишь добавив, что и сам Вернер не просил отпустить его из Лейпцига.



"Никаких запросов не было, и сам Тимо тоже не обращался к нам. Эти слухи циркулируют уже несколько недель. Пока что ничего нового", — цитирует Креше Goal.