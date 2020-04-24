Сезон Эредивизии аннулирован, Пардью не вылетит

Благодаря решению не доигрывать сезон Эредивизии английский тренер Алан Пардью сохранил репутацию специалиста, который за всю свою карьеру лишь однажды понижался в классе.

Напомним, бывший наставник "Вест Бромвича", "Кристал Пэлас", "Ньюкасла", "Саутгемптона", "Чарльтона", "Вест Хэма" и "Рединга" уехал тренировать "Де Хааг" в конце декабря.



Взбодрить аутсайдера Эредивизии Пардью так и не удалось. На момент остановки сезона в прошлом месяце подопечные Алана не знали побед с января, прочно занимая предпоследнее место в таблице.



Насчет выбывания "Де Хаага" во второй дивизион не было почти никаких сомнений, однако сегодня из Голландии пришло подтверждение того, что этот сезон Эредивизии будет аннулирован — никто не вылетит, никто не станет чемпионом.



Формально Пардью решил поставленную перед ним турнирную задачу — предотвратил вылет "Ден Хаага".



"Чудо Пардью" стало предметом множества шуток в социальных сетях, но вот кому не до шуток, так это фанатам "Аякса" — амстердамская команда лишилась возможности защитить титул.



С большой тревогой пришедшую из Голландии новость восприняли и фанаты "Ливерпуля". Если Премьер-Лига вдруг решил перенять опыт своих коллег из Эредивизии, это будет означать, что "красные" не получат долгожданный титул.