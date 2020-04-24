Сезон Эредивизии аннулирован, Пардью не вылетит

Алан Пардью Благодаря решению не доигрывать сезон Эредивизии английский тренер Алан Пардью сохранил репутацию специалиста, который за всю свою карьеру лишь однажды понижался в классе.

Напомним, бывший наставник "Вест Бромвича", "Кристал Пэлас", "Ньюкасла", "Саутгемптона", "Чарльтона", "Вест Хэма" и "Рединга" уехал тренировать "Де Хааг" в конце декабря.

Взбодрить аутсайдера Эредивизии Пардью так и не удалось. На момент остановки сезона в прошлом месяце подопечные Алана не знали побед с января, прочно занимая предпоследнее место в таблице.

Насчет выбывания "Де Хаага" во второй дивизион не было почти никаких сомнений, однако сегодня из Голландии пришло подтверждение того, что этот сезон Эредивизии будет аннулирован — никто не вылетит, никто не станет чемпионом.

Формально Пардью решил поставленную перед ним турнирную задачу — предотвратил вылет "Ден Хаага".

"Чудо Пардью" стало предметом множества шуток в социальных сетях, но вот кому не до шуток, так это фанатам "Аякса" — амстердамская команда лишилась возможности защитить титул.

С большой тревогой пришедшую из Голландии новость восприняли и фанаты "Ливерпуля". Если Премьер-Лига вдруг решил перенять опыт своих коллег из Эредивизии, это будет означать, что "красные" не получат долгожданный титул.


Метки АДО Ден Хааг, Пардью, тренеры, Эредивизия

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 698

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 24.04.2020 22:41 # chelsiukpro
    Таже участь постигнет АПЛ...

    (ответить)

  2. ray-black 24.04.2020 22:08 # ray-black
    ппц достижение "лишь однажды понижался в классе". Не дали достичь следующей ступени упоротые голландцы.

    (ответить)

  3. karimov-mu 24.04.2020 22:04 # karimov-mu
    че с ебалом, колбаса?))))

    (ответить)

  4. chebrec 24.04.2020 22:03 # chebrec
    Нормально.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: