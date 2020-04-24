Коутиньо перенес операцию на лодыжке
Полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо перенес операцию на правой лодыжке после того, как был предложен "Челси".
"Барселоне" давно известно, что "Бавария" не будет выкупать Коутиньо после истечения аренды, и каталонский клуб уже начал искать покупателя на Филиппе.
Лишь на текущей неделе издание Sky Sports подтвердило, что "Барселона" предложила 27-летнего игрока сборной Бразилии "синим", как и некоторым другим клубам.
А сегодня Коутиньо перенес операцию, надеясь приступить к реабилитации через две недели. Возможно, Филиппе еще успеет помочь "Баварии" в заключительных матчах сезона.
Тем временем, как передает каталонское издание Sport, в борьбу за Коутиньо приготовился вступить "Эвертон". "Ириски" надеются взять экс-игрока "Ливерпуля" в аренду с последующим выкупом.
24.04.2020 21:00
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Каталонское издание Sport говна въебало и решило собрать на толстоту.
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