Де Брюйне назвал бы Мане Игроком Года
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал, что отдал бы свой голос нападающему "Ливерпуля" Садио Мане при определении Игрока Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов.
Мане был ключевой фигурой в команде, которая выиграла 27 из 29 своих матчей до остановки этого сезона Премьер-Лиги.
В рамках английского первенства 28-летний сенегалец забил 14 голов и отдал семь результативных передач, и Де Брюйне, не имея возможности голосовать за себя, вписал бы в рассылаемую PFA бюллетень именно Садио.
"Я бы проголосовал за Мане. Думаю, в этом сезоне он выступает максимально эффективно за "Ливерпуль".
"Он важен для своей команды, и если бы мне требовалось кого-нибудь выбрать, я бы выбрал его", — сообщил Де Брюйне BT Sport.
24.04.2020 20:00
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Ну наконец трофей для ливера подвезли
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