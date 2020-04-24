Де Брюйне назвал бы Мане Игроком Года

Садио Мане Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал, что отдал бы свой голос нападающему "Ливерпуля" Садио Мане при определении Игрока Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

Мане был ключевой фигурой в команде, которая выиграла 27 из 29 своих матчей до остановки этого сезона Премьер-Лиги.

В рамках английского первенства 28-летний сенегалец забил 14 голов и отдал семь результативных передач, и Де Брюйне, не имея возможности голосовать за себя, вписал бы в рассылаемую PFA бюллетень именно Садио.

"Я бы проголосовал за Мане. Думаю, в этом сезоне он выступает максимально эффективно за "Ливерпуль".

"Он важен для своей команды, и если бы мне требовалось кого-нибудь выбрать, я бы выбрал его", — сообщил Де Брюйне BT Sport.


Метки PFA, Де Брюйне, Ливерпуль, Мане, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2020 20:00

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  1. januzaj00 24.04.2020 20:44 # januzaj00
    Ну наконец трофей для ливера подвезли

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  2. jirrort 24.04.2020 20:14 # jirrort
    Скоро на повышение в Реал, там шансов на трофеи побольше,чем в судейском проекте "ЗАЛУПУЛЬ"

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