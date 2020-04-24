"Юнайтед" назначил цену за Далота

"Манчестер Юнайтед" установил цену в 30-35 миллионов фунтов за правого защитника Диогу Далота в преддверии летнего трансферного окна.

В 2018 году Далот был приглашен на "Олд Траффорд" из "Порту" за 18 млн. фунтов по инициативе бывшего главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.



Посреди дебютного для Диогу английского сезона "Юнайтед" уволил Моуриньо, а спустя еще полгода приобрел у "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаку за 50 млн. фунтов на правый фланг обороны.



Так и не сумев стать основным игроком "Юнайтед", теперь Далот может сменить клуб. Однако португальское издание O Jogo утверждает, что "дьяволы" хотят почти удвоить свои инвестиции в 21-летнего Далота.



Среди заинтересованных в Далоте клубов значатся ПСЖ и "Тоттенхэм", где теперь трудится Моуриньо.