Вертонген подумывает о переезде в Испанию или Италию

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген заявил, что уже имеет на руках несколько предложений, подумывая о переезде в Испанию или Италию.

Грядущим летом у Вертонгена истекает контракт со "шпорами". Ян чувствует, что интерес к нему других клубов только возрос в условиях пандемии коронавируса.



33-летний бельгиец открыт к смене обстановки и уже имеет два наиболее предпочтительных направления.



"Из-за остановки сезона трансферный рынок столкнулся с большой неопределенностью, но для меня лично это оказало только положительный эффект".



"Я буду свободен, а у многих клубов нет денег на трансферы. Свободные агенты вроде меня стали еще более желанными в условиях кризиса. С января сразу несколько клубов выдвинули мне серьезные предложения".



"Я хочу продолжать выступать на высшем уровне еще несколько лет, а в следующем сезоне я бы хотел сыграть в еврокубках. Испанская и итальянская лиги — наиболее очевидные варианты в данный момент, но я не закрываю дверь ни перед кем", — сообщил Вертонген Play Sports.