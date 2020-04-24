Премьер-Лига обзавелась новым президентом

Премьер-Лига объявила о назначении на должность президента 59-летнего банкира Гари Хоффмана.

Напомним, предыдущим президентом Премьер-Лиги был Ричард Скадамор, который покинул организацию еще в ноябре 2018, после 19 лет работы.



Последние полтора года Премьер-Лигой фактически руководил исполнительный директор Ричард Мастерс, который сохранит свою должность после назначения Хоффмана.



"Для меня честь присоединиться к Премьер-Лиге в качестве президента. Каждый в футболе, у нас дома и за пределами страны, готов поддержать друг друга, чтобы справиться с пандемией COVID-19".



"Я убежден, что этот дух единства поможет игре, которую мы так любим, и Премьер-Лига будет успешна многие годы", — цитирует Хоффмана BBC.



Добавим, что все 20 клубов Премьер-Лиги единодушно поддержали кандидатуру Хоффмана, которому довелось поработать в Northern Rock, NBNK Investments, Barclays, Visa, Сoventry Building Society, Monzo. Гари становится тем человеком, от которого во многом зависит, возобновится ли этот сезон, и получит ли "Ливерпуль" чемпионский титул.