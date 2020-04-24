"Арсенал" решил продать Обамеянга

"Арсенал" свернул переговоры с Пьер-Эмериком Обамеянгом о новом контракте и теперь готов выслушать предложения других клубов насчет своего капитана.

Действующий контракт Обамеянга по-прежнему истекает в июне 2021, поэтому у "канониров" не будет лучшей возможности продать габонского нападающего, нежели грядущим летом.



В данный момент Обамеянг зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю, в ходе переговоров с "Арсеналом" о продлении сотрудничества затребовав себе солидную прибавку к зарплате.



По слухам, до грянувшего кризиса Пьер-Эмерик хотел увеличить свою недельную зарплату до 300 тыс. фунтов. Из-за этого переговоры долгое время находились в тупике, но сейчас "Арсенал", оценив свои возможности в условиях пандемии коронавируса, решил окончательно отказаться от дальнейшего диалога с Пьер-Эмериком, утверждает Daily Mail.



Фактически это означает, что Обамеянг, которому в июне исполнится 31, был выставлен на трансфер. Ранее Пьер-Эмерика связывали с переходом в "Барселону" и "Интер". Также в прессе ходят слухи об интересе к габонцу со стороны клубов Премьер-Лиги вроде "Манчестер Юнайтед" и "Челси".