"Арсенал" решил продать Обамеянга
"Арсенал" свернул переговоры с Пьер-Эмериком Обамеянгом о новом контракте и теперь готов выслушать предложения других клубов насчет своего капитана.
Действующий контракт Обамеянга по-прежнему истекает в июне 2021, поэтому у "канониров" не будет лучшей возможности продать габонского нападающего, нежели грядущим летом.
В данный момент Обамеянг зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю, в ходе переговоров с "Арсеналом" о продлении сотрудничества затребовав себе солидную прибавку к зарплате.
По слухам, до грянувшего кризиса Пьер-Эмерик хотел увеличить свою недельную зарплату до 300 тыс. фунтов. Из-за этого переговоры долгое время находились в тупике, но сейчас "Арсенал", оценив свои возможности в условиях пандемии коронавируса, решил окончательно отказаться от дальнейшего диалога с Пьер-Эмериком, утверждает Daily Mail.
Фактически это означает, что Обамеянг, которому в июне исполнится 31, был выставлен на трансфер. Ранее Пьер-Эмерика связывали с переходом в "Барселону" и "Интер". Также в прессе ходят слухи об интересе к габонцу со стороны клубов Премьер-Лиги вроде "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
24.04.2020 15:00
Просмотров: 1545
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
из него капитан, как из хуя пистолет. он и близко не достоин повязки кэпа это клуба
(ответить)
Ну и долбаебы, лучше бы Озила продали.
(ответить)
Ну все, скоро для гейклуба 9-е место будет пределом мечтаний. Обамеянг больше чем полкоманды аснла.
(ответить)
Жалкие пуканиры , единственный норм игрок от заднеприводных уходит. И на замену никто подписан не будет,ведь педерастам еще 10 лет кредит за Пепе погашать...
(ответить)
Утя на природе опускает жида:
https://www.youtube.com/watch?v=zM_wwtrUxEg
(ответить)
Перейдёт в середняк, наподобие Ливерпуля и будет карать Арсенал))
(ответить)
В мю норм обаму взять было бы.
Обама, санчо, грилиш, томас
Мата, перейра, лигард, матич, джонс, смольник на выход
(ответить)
Просит адекватную зарплату. Нужно было оставит. Блять, делают все наоборот. Когда нужно оставить, продают, а когда нужно продать, оставляют.
(ответить)
наркороt:
"когда tоррес подал тот угловой, я плакал"
(ответить)
Немецкая футбольная лига: «Готовы начать 9 мая»
Источник: http://fapl.ru/posts/78068/?c=1
рузке: "бля, а парад, а "1941-1945 можем повторить"("
(ответить)
Мне кажется, что лучше всего я играл в "Ливерпуле". НО! "Челси" полноценно дал мне то, чего не смог дать ни один другой клуб. Я говорю о трофеях. Я счастлив, что мне довелось играть в "Челси" какое-то время. "Челси", это замечательный клуб и я навсегда останусь их должником".
Фернандо Торрес провел за "Челси" более 100 матчей. В составе лондонцев испанец завоевал "Лигу Чемпионов", "Лигу Европы" и "Кубок Англии".
В сезоне 2012/2013 Торрес стал первым игроком в истории, забившим за "Челси" в семи разных турнирах в течение одного сезона
Для карагера тупого
(ответить)
Саакашвили неправильно прикрепил значок с украинским флагом
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пришел на заседание пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" в пятницу с неправильно прикрепленным значком украинского флага. Ранее Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна проголосовать Верховная рада, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе в пропрезидентской фракции "Слуга народа"
Как следует из трансляции, которую вел украинский телеканал "Наш", на заседание фракции Саакашвили пришел со значком флага Украины. Однако политик неправильно его прикрепил. Украинский флаг состоит из двух цветов – вверху синий, внизу желтый.
Тонко ссыканул на каклов))
(ответить)
Жаль, что староват. Хотя года 2-3 еще должен попылить. Предпочел бы его лямов за 25, чем Вернера за 50.
(ответить)
у додиев другое мнение))0
В первом сезоне в «Челси» голевая засуха Торреса длилась 903 минуты. В следующей кампании Фернандо не забивал почти пять месяцев. Апогеем стал чудовищный промах по пустым воротам в матче против «Манчестер Юнайтед». За три с половиной сезона в «Челси» Торрес забил всего 45 мячей. Издание The Telegraph признало трансфер испанца худшим в истории АПЛ.
(ответить)
сук, ещё разок шершавым по губам додиям
Один из футболиств АПЛ, который анонимно вел колонку для The Guardian, писал: «Дело в потере веры в свои силы. На него давит сумма его трансфера. Он просто не справляется».
Роберто Ди Маттео, тренировавший испанца в «Челси», подтверждал, что проблемы Торреса – в голове: «У Фернандо психологические проблемы, и только он сам сможет справиться с ними. Он не должен думать о том, во сколько обошелся клубу. Он должен сосредоточиться на игре. У него возникает много лишних мыслей, когда он получает мяч».
О психологической яме Торреса говорили и Анчелотти, и Бенитес, и Виллаш-Боаш. Партнер Фернандо по сборной Хуан Мата считал, что на Торреса сильно влияла пресса.
(ответить)
открываем ротики, порванки))
“Когда я перешел в Ливерпуль, то был очень счастлив, потому что сбылась моя мечта, я стал игроком большого клуба из Англии. Мне всегда нравилась Премьер-лига. В Ливерпуле я сделал фантастическую карьеру, после чего перебрался в "Челси" и выиграл все, кроме Премьер-лиги”
“Я счастлив, что так сложилась моя карьера. Возможно отрезок карьеры в "Челси" не выглядит таким восхитительным по моим личным достижениям, но в целом я был счастлив”
(ответить)
В Интер? Если уйдёт Мартинес
(ответить)
Проклятье капитанской повязки гейсенала
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий