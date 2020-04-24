Рой Кин советует игрокам отказаться от понижения зарплат

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин рекомендовал звездам Премьер-Лиги отказаться от понижения своих зарплат.

С недавних пор в Премьер-Лиге начался процесс добровольного понижения зарплат игроков, которые с помощью этого жеста помогают своим клубам пережить кризис.



Однако Кин не видит необходимости для клубов экономить на зарплатах при наличии богатых владельцев. Рой советует игрокам не поддаваться давлению своих работодателей и прессы.



"В действительно больших клубах и клубах, у которых богатые владельцы, игроки оказались под давлением".



"Если бы я сейчас находился в одном из таких клубов, то я бы, учитываю манеру моего ухода из "Манчестер Юнайтед", не согласился на понижение зарплаты".



"Я знаю, что на игроков оказывают давление, но это не ваше дело, что они делают со своей зарплатой. Ты получаешь свои деньги, и дальше можешь быть щедрым, если хочешь. Я не думаю, что игроки должны испытывать это давление со стороны клубов, особенно больших клубов".



"Они заключили контракт, и контракт с клубом — твое личное дело. Думаю, это чепуха, когда говорят о том, что все игроки должны согласиться на понижение зарплат. Все очень индивидуально".



"Если вы не хотите делиться своей зарплатой с миллиардером, который владеет клубом, то и не нужно. Не позвольте медиа, которые в любом случае пишут ложь об определенных игроках, повлиять на вас".



"Насчет этой темы много спекуляций, и я не думаю, что здесь можно хоть чему-нибудь верить. Я удивлен, как много людей набрасываются с критикой на игроков. Это не ваше дело".



"Я говорю о топ-клубах с очень богатыми владельцами. Естественно, клубы из низших дивизионов вынуждены идти на жертвы, но вот мой совет игрокам из топ-клубов с деньгами: не идите на уступки", — сообщил Кин Sky Sports.