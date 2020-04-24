"Арсенал" решил выкупить Пабло Мари

"Арсенал" готов воспользоваться своей опцией выкупить защитника Пабло Мари у "Фламенго" за 10 миллионов фунтов.

С момента своего перехода в январе Мари успел сыграть только два матча за "канониров", однако этого оказалось достаточно, чтобы произвести впечатление на главного тренера Микеля Артету, утверждает The Athletic.



Арендное соглашение с "Фламенго" не обязывает "Арсенал" выкупать Мари, и при серьезных финансовых затруднениях "канониры" могли бы вернуть Пабло бразильскому клубу.



Однако Артета и боссы клуба считают возможным потратить на 26-летнего испанца 10 млн. фунтов — игра в обороне остается ахиллесовой пятой "Арсенала", а другие защитники, которые интересы лондонцам, включая Унаи Нуньеса из "Атлетика", стоят ощутимо дороже.