Хадсон-Одои хочет, чтобы Санчо перешел в "Челси"

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои заявил, что хотел бы воссоединиться с Джейдоном Санчо из дортмундской "Боруссии" на клубном уровне.

Как известно, главным претендентом на Санчо считается "Манчестер Юнайтед", однако свой интерес к Джейдону, забившему 17 голов и отдавшему 19 результативных передач за "Боруссию" в этом сезоне, имеет и "Челси".



Хадсон-Одои не знает, какие планы у Санчо, но очень бы хотел, чтобы его близкий друг выбрал "Челси".



"Мы с Санчо безумно близки, мы общаемся каждый день, регулярно видимся и справляемся о делах друг друга".



"Мы оба хотим, чтобы каждый из нас выступал хорошо. Он удивительным образом проводит этот сезон, и он отличный игрок. Я обожаю играть вместе с ним — он отличный партнер по команде".



"Мы вместе выступали за сборные Англии различных возрастов, поэтому у нас всегда была с ним связка".



"Иногда мне приходилось играть против него в матчах Молодежного Кубка Англии, иногда мы вместе играли за сборную Англии, и мне это всегда нравилось".



"Мы вместе играем таким образом, что просто знаем, где находится твой партнер на поле, и мы просто обожаем играть друг с другом. Я не знаю, перейдет ли он в "Челси". Конечно, я был бы счастлив, если бы это случилось".



"У нас отличная связка и удивительное взаимопонимание. Если он перейдет, все будет по-прежнему", — сообщил Хадсон-Одои во время эфира в инстаграме.