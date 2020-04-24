Хадсон-Одои хочет, чтобы Санчо перешел в "Челси"
Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои заявил, что хотел бы воссоединиться с Джейдоном Санчо из дортмундской "Боруссии" на клубном уровне.
Как известно, главным претендентом на Санчо считается "Манчестер Юнайтед", однако свой интерес к Джейдону, забившему 17 голов и отдавшему 19 результативных передач за "Боруссию" в этом сезоне, имеет и "Челси".
Хадсон-Одои не знает, какие планы у Санчо, но очень бы хотел, чтобы его близкий друг выбрал "Челси".
"Мы с Санчо безумно близки, мы общаемся каждый день, регулярно видимся и справляемся о делах друг друга".
"Мы оба хотим, чтобы каждый из нас выступал хорошо. Он удивительным образом проводит этот сезон, и он отличный игрок. Я обожаю играть вместе с ним — он отличный партнер по команде".
"Мы вместе выступали за сборные Англии различных возрастов, поэтому у нас всегда была с ним связка".
"Иногда мне приходилось играть против него в матчах Молодежного Кубка Англии, иногда мы вместе играли за сборную Англии, и мне это всегда нравилось".
"Мы вместе играем таким образом, что просто знаем, где находится твой партнер на поле, и мы просто обожаем играть друг с другом. Я не знаю, перейдет ли он в "Челси". Конечно, я был бы счастлив, если бы это случилось".
"У нас отличная связка и удивительное взаимопонимание. Если он перейдет, все будет по-прежнему", — сообщил Хадсон-Одои во время эфира в инстаграме.
24.04.2020 12:00
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