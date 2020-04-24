Зийеш может помочь "Челси" в концовке сезона
Вингер "Аякса" Хаким Зийеш может помочь "Челси" уже в концовке этого сезона.
Напомним, "синие" достигли договоренности с "Аяксом" о приобретении Зийеша за 38 миллионов фунтов еще в феврале. Хаким должен был присоединиться к команде Фрэнка Лэмпарда по окончании сезона.
Поскольку пандемия коронавируса поставила на паузу весь европейский футбол, приезд 27-летнего игрока сборной Марокко на "Стэмфорд Бридж" ожидался с запозданием.
Однако сезон голландской Эредивизии, по всей видимости, не будет доигран. Это означает, что Зийеш сможет официально присоединиться к своему новому клубу 1 июля, как и планировалось с самого начала.
Таким образом, если сезон Премьер-Лиги продлится за пределы июня, команда Лэмпарда сможет задействовать Хакима в этих заключительных матчах.
24.04.2020 10:00
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Кто придумывает все эти бредовые схемки от безделья. А то, что он не заявлен, ничё?
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Затащит этих немощей в ЛЧ через плей-офф.
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Сомневаюсь. Это бред будет. Конечно есть шанс, что из челси уйдут игроки, не дождавшись окончания сезона, т.к. у них истечет контракт, и, в связи с этим, лига позволит им дозаявить в сезон 19-20 новых игроков, но это звучит как-то неправдоподобно.
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вот это лучшая новость
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