Зийеш может помочь "Челси" в концовке сезона

Хаким Зийеш Вингер "Аякса" Хаким Зийеш может помочь "Челси" уже в концовке этого сезона.

Напомним, "синие" достигли договоренности с "Аяксом" о приобретении Зийеша за 38 миллионов фунтов еще в феврале. Хаким должен был присоединиться к команде Фрэнка Лэмпарда по окончании сезона.

Поскольку пандемия коронавируса поставила на паузу весь европейский футбол, приезд 27-летнего игрока сборной Марокко на "Стэмфорд Бридж" ожидался с запозданием.

Однако сезон голландской Эредивизии, по всей видимости, не будет доигран. Это означает, что Зийеш сможет официально присоединиться к своему новому клубу 1 июля, как и планировалось с самого начала.

Таким образом, если сезон Премьер-Лиги продлится за пределы июня, команда Лэмпарда сможет задействовать Хакима в этих заключительных матчах.


Метки Аякс, Зийеш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 24.04.2020 10:40 # sausage
    Кто придумывает все эти бредовые схемки от безделья. А то, что он не заявлен, ничё?

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  2. brown-ale 24.04.2020 10:20 # brown-ale
    Затащит этих немощей в ЛЧ через плей-офф.

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  3. recyjoed 24.04.2020 10:19 # recyjoed
    Сомневаюсь. Это бред будет. Конечно есть шанс, что из челси уйдут игроки, не дождавшись окончания сезона, т.к. у них истечет контракт, и, в связи с этим, лига позволит им дозаявить в сезон 19-20 новых игроков, но это звучит как-то неправдоподобно.

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  4. flanglevi 24.04.2020 10:08 # flanglevi
    вот это лучшая новость

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