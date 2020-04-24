Зийеш может помочь "Челси" в концовке сезона

Вингер "Аякса" Хаким Зийеш может помочь "Челси" уже в концовке этого сезона.

Напомним, "синие" достигли договоренности с "Аяксом" о приобретении Зийеша за 38 миллионов фунтов еще в феврале. Хаким должен был присоединиться к команде Фрэнка Лэмпарда по окончании сезона.



Поскольку пандемия коронавируса поставила на паузу весь европейский футбол, приезд 27-летнего игрока сборной Марокко на "Стэмфорд Бридж" ожидался с запозданием.



Однако сезон голландской Эредивизии, по всей видимости, не будет доигран. Это означает, что Зийеш сможет официально присоединиться к своему новому клубу 1 июля, как и планировалось с самого начала.



Таким образом, если сезон Премьер-Лиги продлится за пределы июня, команда Лэмпарда сможет задействовать Хакима в этих заключительных матчах.