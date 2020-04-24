Терри рассказал, как игроки "Челси" просили оставить Моуриньо

Бывший капитан "Челси" Джон Терри рассказал, как игроки пытались уговорить руководство "синих" не увольнять Жозе Моуриньо с поста главного тренера.

Недавно экс-полузащитник "Челси" Стив Сидуэлл рассказал байку о том, как Дидье Дрогба, Фрэнк Лэмпард и Терри рыдали на полу, прощаясь с уволенным Моуриньо в 2007 году.



Джон подтверждает достоверность этой истории — уход Моуриньо действительно стал личной трагедией для игроков того "Челси".



"Да, все мы были в слезах. Это был один из тех моментов, когда вокруг ходят слухи, а вы не показываете хорошего футбола и неважно выступаете в лиге. Затем он пришел и сказал: "Вот и все, меня уволили". Он обошел нас, обняв и прижав к себе каждого".



"Взрослые мужики выплакали все глаза. Мы думали: "Как нам теперь быть?" Для некоторых из нас он был наподобие отца, он наставлял нас".



"Мы даже поговорили с руководством и сказали: "Слушайте, мы хотим, чтобы он остался. Можем ли мы его вернуть? Это поспешное решение. Он лучший, с кем нам довелось работать вместе".



"К сожалению, их решение было окончательным. Но это правда — взрослые мужики были в слезах".



"Он был требователен к коллективу, он заставлял нас стремиться к своему пределу. Только когда это закончится, понимаешь, почему он добился всего того, чего добился", – сообщил Терри Sky Sports.