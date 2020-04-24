Ривалдо советует Коутиньо перейти в "Челси"

Легенда бразильского футбола и "Барселоны" Ривалдо рекомендовал полузащитнику Филиппе Коутиньо перейти в "Челси".

В январе 2018 Коутиньо перебрался из "Ливерпуля" в "Барселону" за 142 миллиона фунтов, но совершенно не оправдал тех огромных ожиданий, которые на него возлагали.



На этот сезон Филиппе нашел приют в "Баварии", однако чемпионы Бундеслиги уже решили, что не будут его выкупать.



По слухам, теперь 27-летний бразилец собирается вернуться в Премьер-Лигу, чтобы реабилитировать свою карьеру, и Ривалдо настойчиво советует соотечественнику выбрать "Челси".



"Убежден, возможность продолжить свою карьеру в "Челси" — очень хороший вариант для Филиппе Коутиньо после полутора сезонов в "Барселоне" и еще одного в "Баварии", где он не был столь же успешен, как в "Ливерпуле".



"Он перейдет в большой клуб, а также отправится в страну и соревнование, которые он хорошо знает и где он провел свои пока что лучшие годы. Поэтому, если этот трансфер на самом деле состоится, уверен, у него будут хорошие шансы прибавить, потому что он уже блистал в Премьер-Лиге прежде".



"Глядя на последние несколько лет Коутиньо, мы можем сказать, что он не добился того, чего мы ожидали от него, но у него все еще есть время, чтобы восстановить свою лучшую игру. Обладая уверенностью в себе, он легко сможет стать тем игроком, которым был в "Ливерпуле".



"Я считаю этот его период просто не самым выразительным отрезком, но мы не можем сказать, что он играет плохо. Это было бы ложью. У него просто не получается так, как многие ожидали, когда он переходил из "Ливерпуля" в "Барселону".



"Он остается основным игроком в сборной Бразилии, и ему просто недостаточно повезло в "Барселоне" и "Баварии". Возможно, это изменится с переходом в другой клуб, и я убежден, что переход в "Челси" — это славная возможность для него вернуться в свою лучшую форму".



"Более того, в следующем году нас ждет Кубок Америки, а еще через год Чемпионат Мира. Важно, чтобы Коутиньо играл за хороший европейский клуб, чтобы не лишиться своего места в национальной команде в преддверии этих больших турниров", — пишет Ривалдо в своей колонке в Betfair.