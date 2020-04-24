"Барселона" уступит Сауля "Сити" и "Юнайтед"

"Барселона" не будет вступать в борьбу с "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" за полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса.

По информации Mundo Deportivo, в октябре 2019 "Барселона" заплатила "Атлетико" 15 миллионов фунтов, получив право перебить любые предложения, которые могут получить "матрасники" по пяти определенным игрокам, включая Сауля.



Однако в изменившейся экономической ситуации на "Ноу Камп" решили, что не могут позволить себе покупку 25-летнего игрока сборной Испании, которого "Атлетико" оценивает в сумму свыше 100 миллионов фунтов.



Таким образом, "Барселона" не будет участвовать в аукционе с "Сити" и "Юнайтед", которые уже обозначили свой интерес к Ньигесу, чей контракт с "Атлетико" рассчитан до 2026 года.



По слухам, "горожане" видят в Сауле преемника для покидающего клуб летом Давида Сильвы, тогда как "красные дьяволы" рассматривают Ньигеса на замену Полю Погба, которого связывают с переходом в "Ювентус", Реал", а теперь и "Интер".