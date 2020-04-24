Виллиан не интересен "Ливерпулю"

Виллиан Вопреки появившимся в прессе слухам, вингер "Челси" Виллиан не перейдет в "Ливерпуль".

Как известно, грядущим летом у Виллиана истекает контракт с "Челси", и новая сделка, по всей видимости, заключена не будет ввиду непреодолимых разногласий сторон.

Накануне каталонское издание Sport сообщило, Виллиан уже вовсю контактирует с "Ливерпулем", и эти переговоры проходят "очень благоприятно".

По информации Liverpool Echo, "Ливерпуль" действительно был заинтересован в Виллиане, когда тот переходил из "Анжи" в "Челси" в 2013 году, однако сейчас игрок сборной Бразилии не входит в число трансферных целей мерсисайдского клуба.

Несмотря на грянувший кризис, заставивший все европейские клубы пересмотреть свои трансферные бюджеты, и несмотря на возможность подписать Виллиана в качестве свободного агента, "Ливерпуль" сосредоточен на других игроках.

Впрочем, и в отношении других игроков, включая нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, "Ливерпуль" пока не собирается предпринимать никаких серьезных действий. Сперва на "Энфилде" хотят понять, как разрешится ситуация с пандемией коронавируса.


Метки Виллиан, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2020 06:00

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  1. golokante 24.04.2020 06:18 # golokante
    Может не будете развивать тему про Виллиана и Ливерпуль? А то это уже шизофренией попахивает.

    (ответить)

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