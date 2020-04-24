Каррагер: "Мы надули "Челси" с трансфером Торреса"
Джейми Каррагер считает, что его бывший клуб "Ливерпуль" обманул "Челси" и его владельца Романа Абрамовича, спихнув нападающего Фернандо Торреса за 50 миллионов фунтов.
Выступая за "Ливерпуль", Торрес заработал репутацию одного из лучших нападающих в мире. В своих первых 79 матчах Премьер-Лиги Фернандо забил 56 голов.
Затем в игре Торреса случился затяжной спад, и Каррагер считает, что "Ливерпулю" повезло так выгодно избавиться от испанца, который в своих 110 матчах за "Челси" отличился лишь 20 раз.
"Я не мог поверить в это. Я знал, что мы надули "Челси". В те последние 12 месяцев он был бледной тенью себя прежнего".
"На протяжении 18 первых месяцев в "Ливерпуле" он был лучшим нападающем в мире, и я думаю, благодаря своей хорошей результативности в очных матчах против "Челси" он запал в душу владельца их клуба".
"Думаю, на той стадии "Челси" все еще покупал игроков, которых хотел их владелец. Андрей Шевченко — еще один пример этому".
"Ливерпулю" повезло с этим, потому что мы не лучшим образом проводили тот сезон, а Торрес был по-настоящему плох, но он забил два гола против "Челси".
"Думаю, тогда они и приняли свое решение: "Как только наступит январь, сразу же покупаем Фернандо Торреса".
"50 миллионов фунтов были огромными деньгами по тем временам, и все мы находились в состоянии шока. Мы не могли поверить, что получили 50 миллионов фунтов".
"Правды ради, с нами случилось нечто похожее, когда мы купили Энди Кэрролла за 35 миллионов фунтов, но в то же время мы заполучили Луиса Суареса благодаря продаже Торреса. Я не был удивлен, что у него не сложилось в "Челси", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.
24.04.2020 00:05
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Ага конечно, всей командой чуть не отсосали ему чтоб он не уходил
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Забил Барселоне и заработал угловой в финале лч. Забей хоть одномиллионник сотню голов, если они ничего не будут значить, то и смысла в них нет. По тем временам конечно переплата. Ещё забавнее как колбаса отдала 35 фунтов за Кэролла.
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