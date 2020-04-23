Терри сравнил Грилиша с Коулом и Азаром

Ассистент главного тренера "Астон Виллы" Джон Терри сравнил капитана бирмингемской команды Джека Грилиша со своими бывшими партнерами по "Челси" в лице Джо Коула и Эдена Азара.

Терри находится на "Вилла Парк" уже более двух с половиной сезонов и за это время стал свидетелем превращения Грилиша в одну из главных звезд Премьер-Лиги и лакомую цель для топ-клубов.



В этом сезоне 24-летний Грилиш забил девять голов и отдал восемь результативных передач, и Терри считает, что соперники просто бессильны перед Джеком.



"Думаю, он похож на Джо Коула и Эдена Азара. Я просто думаю, что у него есть природные способности, как были у Джо Коула, и ему дарован талант от Бога. Не у многих людей это есть, но у него — есть точно".



"Посмотрите, как он скользит мимо соперников — он быстр, но не все это осознают. Я даже не могу сказать, насколько он быстр".



"У него потрясающий талант, на нем много фолили в Чемпионшипе и теперь фолят в Премьер-Лиге. Люди не знают, как остановить его", — цитирует Терри Evening Standard.