Агент допускает уход Траоре из "Вулверхэмптона"

Вингер "Вулверхэмптона" Адамы Траоре заявил, что его клиент может сменить клуб в ближайшее трансферное окно, но для этого ситуация на рынке должна нормализоваться.

Этот сезон Траоре по праву может назвать лучшим в своей карьере. Адама умело пользуется своим преимуществом в скорости и физической мощи над соперниками, забив четыре гола и отдав семь результативных передач в рамках Премьер-Лиги.



Согласно слухам, своей игрой 24-летний испанец заинтересовал "Ливерпуль", "Арсенал", "Реал" и "Барселону", и агент Родри Бастер все еще допускает уход Траоре от "волков".



"Я не могу обсуждать контрактную ситуацию, потому что это его личное дело, но Адама проводит хороший сезон, и на него несомненно есть большой спрос, учитывая его возраст и прочие параметры".



"Мы должны надеяться, что ситуация нормализуется и не повлияет на него этим летом", — сообщил Бастер EFE.