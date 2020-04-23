Вернер готов перейти в "Ливерпуль"
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер готов перейти в "Ливерпуль", если "красные" успеют активировать пункт в его контракте о выкупе до 15 июня.
По информации Sky Sports, именно до 15 июня в контракте Вернера действует пункт о фиксированной стоимости выкупа. После "РБ Лейпциг" сможет запросить любую цену за своего бомбардира.
Однако в данный момент "Ливерпуль", как и в январе, не планирует активировать этот пункт, который появился в контракте Вернера прошлым летом, когда Тимо вместо трансфера в "Баварию" заключил новую сделку до 2023 года.
"Бавария", к слову, до сих пор заинтересована в услугах 24-летнего Вернера, забившего 27 голов за "РБ Лейпциг" в этом сезоне, но "Ливерпуль" — приоритет для Тимо.
Возможно, как и "Ливерпуль", "Бавария" займет выжидательную позицию, чтобы затем попытаться заполучить Вернера по меньшей цене в условиях грянувшего кризиса.
23.04.2020 21:00
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Последние комментарии:
Он то готов, только юрген рот его не купит все равно.
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И 0 слов о сумме выкупа
Первый раз такое вижу
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опять какашки на гараж полились или посыпались смотря кто срет на дом безвиза
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