Вернер готов перейти в "Ливерпуль"

Тимо Вернер Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер готов перейти в "Ливерпуль", если "красные" успеют активировать пункт в его контракте о выкупе до 15 июня.

По информации Sky Sports, именно до 15 июня в контракте Вернера действует пункт о фиксированной стоимости выкупа. После "РБ Лейпциг" сможет запросить любую цену за своего бомбардира.

Однако в данный момент "Ливерпуль", как и в январе, не планирует активировать этот пункт, который появился в контракте Вернера прошлым летом, когда Тимо вместо трансфера в "Баварию" заключил новую сделку до 2023 года.

"Бавария", к слову, до сих пор заинтересована в услугах 24-летнего Вернера, забившего 27 голов за "РБ Лейпциг" в этом сезоне, но "Ливерпуль" — приоритет для Тимо.

Возможно, как и "Ливерпуль", "Бавария" займет выжидательную позицию, чтобы затем попытаться заполучить Вернера по меньшей цене в условиях грянувшего кризиса.


Метки Вернер, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2020 21:00

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  1. hammersmith 23.04.2020 22:06 # hammersmith
    Он то готов, только юрген рот его не купит все равно.

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  2. thierryhenry14 23.04.2020 21:43 # thierryhenry14
    И 0 слов о сумме выкупа
    Первый раз такое вижу

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  3. martingor 23.04.2020 21:14 # martingor
    опять какашки на гараж полились или посыпались смотря кто срет на дом безвиза

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