Рэднапп: "Зачем "Челси" рисковать развитием Маунта, покупая Коутиньо?"
Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп усомнился в целесообразности трансфера полузащитника Филиппе Коутиньо для "Челси".
Согласно слухам в испанской прессе, "Челси" очень близок к приобретению Коутиньо. Трансферная стоимость экс-игрока "Ливерпуля" может превысить 70 миллионов фунтов.
Однако Рэднапп не верит, что "Челси" потратит такие деньги. Также Джейми считает, что приход 27-летнего бразильца стал бы препятствием к развитию талантливой молодежи "синих".
"Я не представляю себе этого трансфера, это ужасное количество денег. Коутиньо — суперталантливый игрок, но он забивает недостаточно голв".
"У "Челси" есть Мейсон Маунт, и на "Стэмфорд Бридж" очень доверяют своей взрослеющей молодежи. Учитывая то, что делает "Челси" в последний год или около того, я просто не представляю, что они потратят 79 миллионов фунтов на игрока".
"Коутиньо талантлив, но зачем рисковать развитием кого-нибудь вроде Маунта, который станет игроком топ-уровня, если будет иметь возможности проявлять себя", — сообщил Рэднапп в эфире.
23.04.2020 20:00
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Последние комментарии:
Сравнил.... долбaeб.
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70 или 79?
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Ну как зачем, что бы отомстить Ливерпулю... Все ж логично.
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