Рэднапп: "Зачем "Челси" рисковать развитием Маунта, покупая Коутиньо?"

Филиппе Коутиньо Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп усомнился в целесообразности трансфера полузащитника Филиппе Коутиньо для "Челси".

Согласно слухам в испанской прессе, "Челси" очень близок к приобретению Коутиньо. Трансферная стоимость экс-игрока "Ливерпуля" может превысить 70 миллионов фунтов.

Однако Рэднапп не верит, что "Челси" потратит такие деньги. Также Джейми считает, что приход 27-летнего бразильца стал бы препятствием к развитию талантливой молодежи "синих".

"Я не представляю себе этого трансфера, это ужасное количество денег. Коутиньо — суперталантливый игрок, но он забивает недостаточно голв".

"У "Челси" есть Мейсон Маунт, и на "Стэмфорд Бридж" очень доверяют своей взрослеющей молодежи. Учитывая то, что делает "Челси" в последний год или около того, я просто не представляю, что они потратят 79 миллионов фунтов на игрока".

"Коутиньо талантлив, но зачем рисковать развитием кого-нибудь вроде Маунта, который станет игроком топ-уровня, если будет иметь возможности проявлять себя", — сообщил Рэднапп в эфире.


Метки Барселона, Коутиньо, Рэднапп, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. dean-winchester 23.04.2020 20:23 # dean-winchester
    Сравнил.... долбaeб.

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  2. goey 23.04.2020 20:12 # goey
    70 или 79?

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  3. dexter 23.04.2020 20:02 # dexter
    Ну как зачем, что бы отомстить Ливерпулю... Все ж логично.

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