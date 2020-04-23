Рэднапп: "Зачем "Челси" рисковать развитием Маунта, покупая Коутиньо?"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп усомнился в целесообразности трансфера полузащитника Филиппе Коутиньо для "Челси".

Согласно слухам в испанской прессе, "Челси" очень близок к приобретению Коутиньо. Трансферная стоимость экс-игрока "Ливерпуля" может превысить 70 миллионов фунтов.



Однако Рэднапп не верит, что "Челси" потратит такие деньги. Также Джейми считает, что приход 27-летнего бразильца стал бы препятствием к развитию талантливой молодежи "синих".



"Я не представляю себе этого трансфера, это ужасное количество денег. Коутиньо — суперталантливый игрок, но он забивает недостаточно голв".



"У "Челси" есть Мейсон Маунт, и на "Стэмфорд Бридж" очень доверяют своей взрослеющей молодежи. Учитывая то, что делает "Челси" в последний год или около того, я просто не представляю, что они потратят 79 миллионов фунтов на игрока".



"Коутиньо талантлив, но зачем рисковать развитием кого-нибудь вроде Маунта, который станет игроком топ-уровня, если будет иметь возможности проявлять себя", — сообщил Рэднапп в эфире.