Эрик Дайер обвинен в неподобающем поведении
FA обвинила полузащитника "Тоттенхэма" Эрика Дайера в неподобающем поведении после окончания матча Кубка Англии против "Норвича" в начале марта.
В том матче 3-го раунда Кубка Англии "шпоры" оформили вылет из турнира, уступив "канарейкам" в серии пенальти.
После окончания игры Дайер полез на трибуну с болельщиками "Тоттенхэма", где один из фанатов оскорбил брата Эрика.
Подоспевшие стюарды и другие болельщики помогли предотвратить мордобой — возможно, именно поэтому полиция свернула свое расследование без каких-либо последствий для игрока сборной Англии.
Однако Ассоциации не смогла простить Дайеру его поведение, и теперь 26-летнему игроку надлежит предоставить свой ответ в срок до 8 мая.
Look at Eric Dier, turned into prime Venom walking over those chairs. pic.twitter.com/Yo9kxJMqRQ— Marc BA (@marc_ba12) March 4, 2020
23.04.2020 19:00
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Последние комментарии:
"..один из фанатов оскорбил брата Эрика"
А что с его братом не так?
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Петушиный поступок)
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Заняться нечем походу, вот и вспомнили кого можно натянуть даже в отсутствие футбола.
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Эрик не Кантона)
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