Эрик Дайер обвинен в неподобающем поведении

FA обвинила полузащитника "Тоттенхэма" Эрика Дайера в неподобающем поведении после окончания матча Кубка Англии против "Норвича" в начале марта.

В том матче 3-го раунда Кубка Англии "шпоры" оформили вылет из турнира, уступив "канарейкам" в серии пенальти.



После окончания игры Дайер полез на трибуну с болельщиками "Тоттенхэма", где один из фанатов оскорбил брата Эрика.



Подоспевшие стюарды и другие болельщики помогли предотвратить мордобой — возможно, именно поэтому полиция свернула свое расследование без каких-либо последствий для игрока сборной Англии.



Однако Ассоциации не смогла простить Дайеру его поведение, и теперь 26-летнему игроку надлежит предоставить свой ответ в срок до 8 мая.





Look at Eric Dier, turned into prime Venom walking over those chairs. pic.twitter.com/Yo9kxJMqRQ