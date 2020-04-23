Эрик Дайер обвинен в неподобающем поведении

Эрик Дайер FA обвинила полузащитника "Тоттенхэма" Эрика Дайера в неподобающем поведении после окончания матча Кубка Англии против "Норвича" в начале марта.

В том матче 3-го раунда Кубка Англии "шпоры" оформили вылет из турнира, уступив "канарейкам" в серии пенальти.

После окончания игры Дайер полез на трибуну с болельщиками "Тоттенхэма", где один из фанатов оскорбил брата Эрика.

Подоспевшие стюарды и другие болельщики помогли предотвратить мордобой — возможно, именно поэтому полиция свернула свое расследование без каких-либо последствий для игрока сборной Англии.

Однако Ассоциации не смогла простить Дайеру его поведение, и теперь 26-летнему игроку надлежит предоставить свой ответ в срок до 8 мая.


Метки FA, Дайер, Кубок Англии, Норвич, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2020 19:00

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  1. scouser2005 23.04.2020 20:30 # scouser2005
    "..один из фанатов оскорбил брата Эрика"

    А что с его братом не так?

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  2. ska-skvo 23.04.2020 19:57 # ska-skvo
    Петушиный поступок)

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  3. sausage 23.04.2020 19:26 # sausage
    Заняться нечем походу, вот и вспомнили кого можно натянуть даже в отсутствие футбола.

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  4. mancunia-planet 23.04.2020 19:21 # mancunia-planet
    Эрик не Кантона)

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