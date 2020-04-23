УЕФА объяснил, как быть лигам, если сезон не доиграть

УЕФА выпустил официальное заявление насчет возобновления сезона по итогам состоявшейся в четверг встречи своего исполнительного комитета.

В данный момент весь европейский футбол поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса, и над некоторыми национальными чемпионатами нависла реальная угроза не сыграть оставшиеся матчи.



Уважительными причинами для досрочного завершения сезона УЕФА называет ограничения правительства конкретной страны и экономическую ситуацию, которая не позволяет играть в футбол.



Если сезон не может быть доигран, путевки в Лигу Чемпионов и Лигу Европы должны быть распределены, исходя из "спортивных заслуг". Эти заслуги должна базироваться на "объективных, прозрачных и недискриминационных принципах", объясняет УЕФА.



Тем самым УЕФА опроверг слухи о том, что путевки в еврокубки могут быть распределены по клубным коэффициентам, хотя именно на этом, как сообщает BBC, настаивала Федерация футбола Испании. Результаты, продемонстрированные в сезоне 2019/20, важнее.



Также УЕФА предлагает тем лигам, которые не могут провести все оставшиеся матчи, доиграть сезон в другом, укороченном, формате — например, в формате плей-офф.



Еще УЕФА пообещал выплатить 61 миллион фунтов 676 европейским клубам, которые отпускали своих игроков в сборные на отборочные матчи Евро-2020 и Лиги Наций. Позже организация Александера Чеферина выделит таким клубам еще 113 млн. фунтов.



Наконец, УЕФА подтвердил, что Чемпионат Европы, который был запланирован на грядущее лето, но был отложен на 12 месяцев, так и будет именоваться Евро-2020, пускай и пройдет в 2021 году.