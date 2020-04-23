Де Брюйне чувствует себя "совершенным игроком"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что теперь ощущает себя "совершенным игроком".

Несмотря на то, что в этом сезоне "Сити" отпустил лидирующий "Ливерпуль" на 25 очков, лично к Де Брюйне никаких претензий быть не может — Кевин играет выдающимся образом.



28-летний бельгиец забил девять голов и отдал 18 результативных передач в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов, и Де Брюйне соглашается, что он еще никогда не играл лучше.



"Мне сложно комментировать свою форму, но теперь я наиболее совершенный игрок".



"Теперь я чувствую себя очень комфортно в каждом аспекте игры. В "Вольфсбурге" я играл невероятно хорошо, но у меня были взлеты и падения. Здесь же вот уже три сезона я играю на стабильно высоком уровне, хотя прошлого сезона это касается в меньшей степени".



"С первого матча против "Вест Хэма" и до последнего против "Реала" я играл очень хорошо. Мне приятно осознавать, что я могу быть стабилен в своей игре на довольно неплохом уровне", — сообщил Де Брюйне Sky Sports.