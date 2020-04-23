Виллиан ведет переговоры с "Ливерпулем"
Вингер "Челси" Виллиан может перейти свободным агентом в "Ливерпуль".
Виллиан выступает за "синих" после своего перехода из "Анжи" в 2013 году, однако грядущим летом контракт игрока сборной Бразилии истекает.
Ранее Виллиан уже дал понять, что не останется в "Челси". У сторон существуют серьезные разногласия — игрок хочет сделку на три года, клуб готов предложить только на два.
На протяжении нескольких предыдущих трансферных окон за Виллианом охотилась "Барселона". Пользуясь тем, что 31-летний вингер должен стать свободным агентом, клуб с "Ноу Камп" возобновил свой интерес.
Однако, как утверждает каталонское издание Sport, "Барселона" лишь узнала, что Виллиан уже контактирует с "Ливерпулем", и эти переговоры проходят "очень благоприятно".
Стоит отметить, что в отместку "Челси" может подписать бывшего игрока "Ливерпуля" в лице полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, интересы которого, как и Виллиана, представляет агентство Sport Invest Group.
23.04.2020 16:00
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Последние комментарии:
в отместку , ахахахахахахахах
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Выиграл с королями практически все возможные трофеи, теперь можно на старости лет и в колбасу пойти чисто за баблом
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Наконец-то поиграет в топ-клубе
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отличный был бы вариант, на пару лет на подмену хорошо зайдет, сплав опыта и мастерства, как раз то что нужно команде ввиду расставания с шакири.
про "отместку" орнул
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норм на подменку вместо лоланы и шачири
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Нахуй не нужен этот пинсовский неликвид.
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"в отместку" Коутиньо... Вы чё, бля
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Невероятная удача была бы подписать такого кошерного игрока да еще свободным агентом...
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Зачем оно ему на банке сидеть? Шел бы к моуру в ттх, играл бы 100%
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велком, будет под шакири сидеть
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