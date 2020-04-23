Виллиан ведет переговоры с "Ливерпулем"

Вингер "Челси" Виллиан может перейти свободным агентом в "Ливерпуль".

Виллиан выступает за "синих" после своего перехода из "Анжи" в 2013 году, однако грядущим летом контракт игрока сборной Бразилии истекает.



Ранее Виллиан уже дал понять, что не останется в "Челси". У сторон существуют серьезные разногласия — игрок хочет сделку на три года, клуб готов предложить только на два.



На протяжении нескольких предыдущих трансферных окон за Виллианом охотилась "Барселона". Пользуясь тем, что 31-летний вингер должен стать свободным агентом, клуб с "Ноу Камп" возобновил свой интерес.



Однако, как утверждает каталонское издание Sport, "Барселона" лишь узнала, что Виллиан уже контактирует с "Ливерпулем", и эти переговоры проходят "очень благоприятно".



Стоит отметить, что в отместку "Челси" может подписать бывшего игрока "Ливерпуля" в лице полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, интересы которого, как и Виллиана, представляет агентство Sport Invest Group.