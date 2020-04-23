Виллиан ведет переговоры с "Ливерпулем"

Виллиан и Роберто Фирмино Вингер "Челси" Виллиан может перейти свободным агентом в "Ливерпуль".

Виллиан выступает за "синих" после своего перехода из "Анжи" в 2013 году, однако грядущим летом контракт игрока сборной Бразилии истекает.

Ранее Виллиан уже дал понять, что не останется в "Челси". У сторон существуют серьезные разногласия — игрок хочет сделку на три года, клуб готов предложить только на два.

На протяжении нескольких предыдущих трансферных окон за Виллианом охотилась "Барселона". Пользуясь тем, что 31-летний вингер должен стать свободным агентом, клуб с "Ноу Камп" возобновил свой интерес.

Однако, как утверждает каталонское издание Sport, "Барселона" лишь узнала, что Виллиан уже контактирует с "Ливерпулем", и эти переговоры проходят "очень благоприятно".

Стоит отметить, что в отместку "Челси" может подписать бывшего игрока "Ливерпуля" в лице полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, интересы которого, как и Виллиана, представляет агентство Sport Invest Group.


Метки Виллиан, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2020 16:00

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  1. scauzer11 23.04.2020 16:33 # scauzer11
    в отместку , ахахахахахахахах

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  2. division 23.04.2020 16:32 # division
    Выиграл с королями практически все возможные трофеи, теперь можно на старости лет и в колбасу пойти чисто за баблом

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  3. slash-lfc 23.04.2020 16:30 # slash-lfc
    Наконец-то поиграет в топ-клубе

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  4. liverfun 23.04.2020 16:27 # liverfun
    отличный был бы вариант, на пару лет на подмену хорошо зайдет, сплав опыта и мастерства, как раз то что нужно команде ввиду расставания с шакири.
    про "отместку" орнул

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  5. blackdreamer 23.04.2020 16:23 # blackdreamer
    норм на подменку вместо лоланы и шачири

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  6. dexter 23.04.2020 16:20 # dexter
    Нахуй не нужен этот пинсовский неликвид.

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  7. chelsea-69 23.04.2020 16:19 # chelsea-69
    "в отместку" Коутиньо... Вы чё, бля

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  8. liverpool1892est 23.04.2020 16:16 # liverpool1892est
    Невероятная удача была бы подписать такого кошерного игрока да еще свободным агентом...

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  9. slavik92 23.04.2020 16:14 # slavik92
    Зачем оно ему на банке сидеть? Шел бы к моуру в ттх, играл бы 100%

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  10. zhan-lfc 23.04.2020 16:05 # zhan-lfc
    велком, будет под шакири сидеть

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