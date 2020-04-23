Жоржиньо: "Мы должны извлечь урок из своих ошибок"

Полузащитник "Челси" Жоржиньо считает, что его команда должна извлечь урок из своих ошибок.

Несмотря на смену главного тренера и трансферный запрет прошлым летом, "синие" очень достойно начали этот сезон, сразу закрепившись в топ-4 Премьер-Лиги.



Вместе с тем молодой команде Фрэнка Лэмпарда отчаянно не хватает стабильности. "Челси" раз за разом оставляет шансы конкурентам настигнуть себя, однако Жоржиньо снисходителен к своим партнерам.



"Мы стартовали лучше, чем от нас ожидали. Поэтому затем от нас стали ожидать, что мы продолжим в том же духе, к чему, честно говоря, мы не были готовы".



"Не бывает просто поменять так много игроков и главного тренера. Я даже не собираюсь говорить про нюанс, связанный с обилием молодых игроков в этом году".



"Однако это нормально. Если вы изучите наш состав, нашу команду, то совершать эти ошибки — нормально для нас. И это нормально, что мы должны прибавить и извлечь урок, чтобы сократить количество ошибок и стать грозной силой".



"Если честно, иногда сказывается недостаток командного опыта, нам не хватает понимания в определенные моменты игры, понимаете? Иногда нельзя только атаковать, атаковать, атаковать. Иногда нужно чуть придержать игру. Поэтому, я думаю, нравится вам или нет, это также вопрос времени", — цитирует Жоржиньо Daily Mirror.