Жоржиньо: "Мы должны извлечь урок из своих ошибок"

Жоржиньо Полузащитник "Челси" Жоржиньо считает, что его команда должна извлечь урок из своих ошибок.

Несмотря на смену главного тренера и трансферный запрет прошлым летом, "синие" очень достойно начали этот сезон, сразу закрепившись в топ-4 Премьер-Лиги.

Вместе с тем молодой команде Фрэнка Лэмпарда отчаянно не хватает стабильности. "Челси" раз за разом оставляет шансы конкурентам настигнуть себя, однако Жоржиньо снисходителен к своим партнерам.

"Мы стартовали лучше, чем от нас ожидали. Поэтому затем от нас стали ожидать, что мы продолжим в том же духе, к чему, честно говоря, мы не были готовы".

"Не бывает просто поменять так много игроков и главного тренера. Я даже не собираюсь говорить про нюанс, связанный с обилием молодых игроков в этом году".

"Однако это нормально. Если вы изучите наш состав, нашу команду, то совершать эти ошибки — нормально для нас. И это нормально, что мы должны прибавить и извлечь урок, чтобы сократить количество ошибок и стать грозной силой".

"Если честно, иногда сказывается недостаток командного опыта, нам не хватает понимания в определенные моменты игры, понимаете? Иногда нельзя только атаковать, атаковать, атаковать. Иногда нужно чуть придержать игру. Поэтому, я думаю, нравится вам или нет, это также вопрос времени", — цитирует Жоржиньо Daily Mirror.


Метки Жоржиньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2020 15:00

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  1. stevens 23.04.2020 15:07 # stevens
    Жоржиньо: "Мы должны извлечь урок из своих ошибок, но извлекать толстые члены из ртов и жоп болельщиков лондонского футбольного клуба "Щленще" мы не должны.

    (ответить)

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