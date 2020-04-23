Озил все еще может согласиться на понижение зарплаты

Месут Озил Полузащитник "Арсенала" Месут Озил все еще может согласиться на понижение своей зарплаты, причем большее, чем его партнеры по команде.

Напомним, Озил стал одним из трех игроков "Арсенала", которые не захотели помочь своему клубу преодолеть разразившийся кризис с помощью добровольного отказа от 12.5 процентов своих зарплат в течение года.

Месут подвергся жесточайшей критике со стороны болельщиков и медиа, поскольку оказывает наибольшую нагрузку на зарплатную ведомость лондонского клуба — каждую неделю 31-летний немец получает 350 тысяч фунтов, даже сейчас, когда сезон остановлен на неопределенное время, а игроки сидят по домам.

Однако изданию Football.London стало известно, что это решение Озила не окончательное — Месут просто не хочет спешить и сперва собирается оценить свою персональную финансовую ситуацию и ситуацию клуба в условиях пандемии коронавируса.

Взвесив все аргументы и произведя расчеты, Озил может отказаться даже от большей части своего заработка, нежели 12.5 процентов, если будет чувствовать, что в этом есть реальная необходимость.


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. nehta 23.04.2020 15:30 # nehta
    На х....й Пучеглазик! Не ведись! Гни свою линию! Загоняй их в долги)))

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  2. mixmaster 23.04.2020 15:03 # mixmaster
    Озил еще проведет всяким Пирсонам по губам, отдав больше, чем 12,5%, но это не точно

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  3. glorfindel 23.04.2020 14:49 # glorfindel
    Учитывая то, как клуб поступил с ним в ситуации с уйгурами и китайцами, то ничего он никому не обязан. Человек с большой буквы, мало кто в мире отважился что-либо сказать китайцам.

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  4. staryi-eblan 23.04.2020 14:10 # staryi-eblan
    Вот это многоуровневый ребус от Озила. Гениально. Что-то на уровне Гвардиолы

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  5. stevens 23.04.2020 14:03 # stevens
    Озил все еще может согласиться на понижение зарплаты, но болельщики лондонского футбольного клуба "Щленще" никак не согласятся отсасывать вместо больших и толстых членов члены средней длины.

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