Озил все еще может согласиться на понижение зарплаты

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил все еще может согласиться на понижение своей зарплаты, причем большее, чем его партнеры по команде.

Напомним, Озил стал одним из трех игроков "Арсенала", которые не захотели помочь своему клубу преодолеть разразившийся кризис с помощью добровольного отказа от 12.5 процентов своих зарплат в течение года.



Месут подвергся жесточайшей критике со стороны болельщиков и медиа, поскольку оказывает наибольшую нагрузку на зарплатную ведомость лондонского клуба — каждую неделю 31-летний немец получает 350 тысяч фунтов, даже сейчас, когда сезон остановлен на неопределенное время, а игроки сидят по домам.



Однако изданию Football.London стало известно, что это решение Озила не окончательное — Месут просто не хочет спешить и сперва собирается оценить свою персональную финансовую ситуацию и ситуацию клуба в условиях пандемии коронавируса.



Взвесив все аргументы и произведя расчеты, Озил может отказаться даже от большей части своего заработка, нежели 12.5 процентов, если будет чувствовать, что в этом есть реальная необходимость.