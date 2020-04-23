Бент: "Почеттино — это не мировой уровень"

Маурисио Почеттино Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент считает, что Маурисио Почеттино — недостаточно классный тренер для амбициозных покупателей "Ньюкасла".

Согласно слухам, Суверенный фонд Саудовской Аравии собирается пригласить на "Сент-Джеймс Парк" тренера топ-уровня после завершения сделки по приобретению "Ньюкасла" за 300 миллионов фунтов.

Однако Бент не может отнести Почеттино к лучшим тренерам мира, несмотря на определенны успехи Маурисио в "Тоттенхэме".

"Думаю, он очень хороший тренер, но он не соответствует мировому уровню".

"Он нуждается в победах. Вот Юрген Клопп — тренер мирового уровня. Можно ли поставить Почеттино в один ряд с ним?"

"Когда речь заходит о лучших тренерах, я думаю о Юргене Клоппе, Пепе Гвардиоле, Жозе Моуриньо... Почеттино — очень хороший тренер, но он им не ровня".

"Посмотрите, как Клопп изменил "Ливерпуль". Изменил культуру и все остальное. Да, у него были деньги, но он наложил свой отпечаток на эту команду".

"Поч вывел "Тоттенхэм" на определенный уровень, но он не смог дать им трофеев".

"Думаю, когда он возглавит большой клуб и начнет регулярно побеждать, тогда будет справедливо назвать его тренером мирового уровня. Лучшие тренеры в этой стране — вроде сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера — все выигрывали трофеи", — сообщил Бент talkSPORT.


Метки Бент, Почеттино, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2020 12:00

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  1. gary47 23.04.2020 13:10 # gary47
    Для того, чтобы сделать НЮ претендентом на попадание в ЛЧ - самое то. Потом, да, нужно будет менять на топового тренера.

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  2. beatboy 23.04.2020 13:05 # beatboy
    хуйню несет, охуенный варик для сорок. Мог бы подтянуть их в топ-8

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  3. slavik92 23.04.2020 12:43 # slavik92
    Для НЮ даже с мешком бабок он слишком хорош, хоть и не стоит в ряду с моуром, пепом и пр.
    Чтоб звать тренеров с мировым уровнем, нужно самому обалать таким уровнем.
    Тут исключение разве что Анчи в эвертоне. Да и то по причине того, что не тащит уже.

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  4. ilovemanutd 23.04.2020 12:17 # ilovemanutd
    Мнение эксперта

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