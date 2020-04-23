Бент: "Почеттино — это не мировой уровень"

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент считает, что Маурисио Почеттино — недостаточно классный тренер для амбициозных покупателей "Ньюкасла".

Согласно слухам, Суверенный фонд Саудовской Аравии собирается пригласить на "Сент-Джеймс Парк" тренера топ-уровня после завершения сделки по приобретению "Ньюкасла" за 300 миллионов фунтов.



Однако Бент не может отнести Почеттино к лучшим тренерам мира, несмотря на определенны успехи Маурисио в "Тоттенхэме".



"Думаю, он очень хороший тренер, но он не соответствует мировому уровню".



"Он нуждается в победах. Вот Юрген Клопп — тренер мирового уровня. Можно ли поставить Почеттино в один ряд с ним?"



"Когда речь заходит о лучших тренерах, я думаю о Юргене Клоппе, Пепе Гвардиоле, Жозе Моуриньо... Почеттино — очень хороший тренер, но он им не ровня".



"Посмотрите, как Клопп изменил "Ливерпуль". Изменил культуру и все остальное. Да, у него были деньги, но он наложил свой отпечаток на эту команду".



"Поч вывел "Тоттенхэм" на определенный уровень, но он не смог дать им трофеев".



"Думаю, когда он возглавит большой клуб и начнет регулярно побеждать, тогда будет справедливо назвать его тренером мирового уровня. Лучшие тренеры в этой стране — вроде сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера — все выигрывали трофеи", — сообщил Бент talkSPORT.