Премьер-Лига надеется завершить сезон к 31 июля
Премьер-Лига надеется сыграть оставшиеся матчи сезона 2019/20 в срок до 31 июля.
Как сообщает Daily Mail, именно 31 июля было озвучено в качестве дедлайна для национальных чемпионатов в ходе переговоров УЕФА с ассоциациями.
Боссы Премьер-Лиги согласились с предложением УЕФА и теперь постараются подстроить свои планы, чтобы доиграть сезон в июне и июле.
При этом август будет оставлен для завершения розыгрышей Лиги Чемпионов и Лиги Европы с финалами 29 августа в Стамбуле и 26 августа в Гданьске, соответственно.
Также известно, что команды Премьер-Лиги планируют вернуться к тренировкам 9 мая. А вот дата возобновления сезона пока размыта и во многом зависит от британского правительства.
23.04.2020 11:00
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