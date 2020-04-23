Премьер-Лига надеется завершить сезон к 31 июля

Премьер-Лига надеется сыграть оставшиеся матчи сезона 2019/20 в срок до 31 июля.

Как сообщает Daily Mail, именно 31 июля было озвучено в качестве дедлайна для национальных чемпионатов в ходе переговоров УЕФА с ассоциациями.



Боссы Премьер-Лиги согласились с предложением УЕФА и теперь постараются подстроить свои планы, чтобы доиграть сезон в июне и июле.



При этом август будет оставлен для завершения розыгрышей Лиги Чемпионов и Лиги Европы с финалами 29 августа в Стамбуле и 26 августа в Гданьске, соответственно.



Также известно, что команды Премьер-Лиги планируют вернуться к тренировкам 9 мая. А вот дата возобновления сезона пока размыта и во многом зависит от британского правительства.