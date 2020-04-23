Мойес устроился доставщиком еды

Дэвид Мойес Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес устроился доставщиком еды на период пандемии коронавируса в своей деревне.

Как известно, футбольный сезон остановлен уже более месяца. Желая помочь нуждающимся, Дэвид пошел развозить фрукты и овощи для пожилых людей в деревне возле побережья Ланкашира, где проживает его семья.

Также экс-наставник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" отвечает на телефонные звонки из рекламного объявления о поиске волонтеров на период пандемии.

"Когда коронавирус только грянул здесь, я находился в магазине, который торгует фруктами и овощами. Там в окне было вывешено объявление, что нужны водители. Моя жена была в отъезде, и я был предоставлен себе, поэтому я вызвался волонтером".

"Я лишь оставляю груз у двери, стучусь и ухожу. Это большие красивые коробки с фруктами и овощами".

"Я подумал: "Это будет классно!" Я правда наслаждаюсь этим. Я возвращаюсь в магазин, загружаюсь и снова отправляюсь развозить", — цитирует Мойеса Sky Sports.


Метки Вест Хэм, Мойес

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2020 10:00

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