Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес устроился доставщиком еды на период пандемии коронавируса в своей деревне.

Как известно, футбольный сезон остановлен уже более месяца. Желая помочь нуждающимся, Дэвид пошел развозить фрукты и овощи для пожилых людей в деревне возле побережья Ланкашира, где проживает его семья.



Также экс-наставник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" отвечает на телефонные звонки из рекламного объявления о поиске волонтеров на период пандемии.



"Когда коронавирус только грянул здесь, я находился в магазине, который торгует фруктами и овощами. Там в окне было вывешено объявление, что нужны водители. Моя жена была в отъезде, и я был предоставлен себе, поэтому я вызвался волонтером".



"Я лишь оставляю груз у двери, стучусь и ухожу. Это большие красивые коробки с фруктами и овощами".



"Я подумал: "Это будет классно!" Я правда наслаждаюсь этим. Я возвращаюсь в магазин, загружаюсь и снова отправляюсь развозить", — цитирует Мойеса Sky Sports.