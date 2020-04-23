Вертонген: "Хочу выучить другой язык"
Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген заявил, что пока не определился со своим будущим, но открыт к переезду в другую страну.
Грядущим летом у Вертонгена истекает контракт со "шпорами", и Яну сперва нужно решить, поможет ли он команде Жозе Моуриньо завершить сезон, если тот продлится за пределы июня.
Затем Вертонген, которому в пятницу исполнится 33, должен определиться с новым контрактом, однако бельгийца тянет на приключения.
"Я хочу подписать контракт с правильный клубом. Это может быть "Тоттенхэм" или кто-нибудь еще".
"Это должен быть клуб с амбициям. Я хочу выступать в Европе, поскольку национальная команда имеет большое значение для меня".
"Я хочу выступать в Европе и выучить другой язык. Испания и Италия — варианты для меня. Также будет иметь значение длительность контракта", — сообщил Вертонген Play Sports Kot.
23.04.2020 08:00
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