Агент Партея отрицает контакт с "Арсеналом"
Агент полузащитника "Атлетико" Томаса Партея опроверг информацию о том, что его клиент договаривается о переходе в "Арсенал".
Накануне Джейкоб Партей, отец Томаса, сообщил в эфире радиостанции True FM, что 26-летний ганец ведет переговоры о своем трансфере в лондонский клуб.
Стоит отметить, что Томаса, чьи отступные по контракту с "Атлетико" составляют 44 миллиона фунтов, уже несколько месяцев сватают в Премьер-Лигу, поэтому откровение Партей-старшего не стало большим сюрпризом.
Однако официальное лицо агентства JJSports, представляющего интересы Партея, отрицает какие-либо контакты с "Арсеналом".
"Это совершенная неправда", — приводит слова представителя ганского полузащитника Evening Standard.
23.04.2020 07:00
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