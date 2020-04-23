Агент Партея отрицает контакт с "Арсеналом"

Агент полузащитника "Атлетико" Томаса Партея опроверг информацию о том, что его клиент договаривается о переходе в "Арсенал".

Накануне Джейкоб Партей, отец Томаса, сообщил в эфире радиостанции True FM, что 26-летний ганец ведет переговоры о своем трансфере в лондонский клуб.



Стоит отметить, что Томаса, чьи отступные по контракту с "Атлетико" составляют 44 миллиона фунтов, уже несколько месяцев сватают в Премьер-Лигу, поэтому откровение Партей-старшего не стало большим сюрпризом.



Однако официальное лицо агентства JJSports, представляющего интересы Партея, отрицает какие-либо контакты с "Арсеналом".



"Это совершенная неправда", — приводит слова представителя ганского полузащитника Evening Standard.