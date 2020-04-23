Микель Артета в "Арсенале": боевое крещение

Прошло четыре месяца с тех пор, как Микель Артета возглавил "Арсенал" в декабре прошлого года. Это было очень насыщенное время, так как Артета оказался в прямом смысле слова на передовой во время пандемии коронавируса — именно после выявленной у него инфекции Премьер-Лига закрылась на карантин.

Прошло четыре месяца с того момента, как Микель Артета вернулся в "Арсенал" и сменил Унаи Эмери на посту главного тренера. Артета с полной уверенностью в себе и харизмой провел дебютную пресс-конференцию в пятницу, 20 декабря, чем впечатлил многих. Это было выступление человека, который был на все 100 процентов уверен в себе и в том, что способен решить поставленные перед ним задачи, несмотря на то, что ранее не имел опыта самостоятельной работы в качестве менеджера.



Уже в первые недели пребывания Артеты у руля "Арсенала" были четко видны признаки того, что испанец готов на решительные меры, чтобы изменить положение вещей на "Эмирейтс". Игра команды стала улучшаться, а когда удалось наладить игру в защите — начали улучшаться и результаты.



Но революция Артеты была приостановлена — футбол по всему миру поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса, которая особенно чувствуется в густонаселенной Великобритании. Это беспрецедентные времена, и они могут быть непростыми для любого тренера, не говоря уже о том, кто только четыре месяца начал свою самостоятельную карьеру. Но, как и обещал Артета во время своей первой пресс-конференции, "Арсенал" при нем справляется со сложностями достойно, как и сам Микель.



Ведь давайте не будем забывать, что именно Микель Артета одним из первых в мире футбола столкнулся с вирусом. Его тест дал положительный результат на COVID-19 в четверг 12 марта — за два дня до визита "Арсенала" в гости к "Брайтону". Вероятно, Артета заразился коронавирусом после общения с владельцем "Олимпиакоса" Маринакисом, и именно после его попадания в карантин, вместе со всей командой, была поставлена на паузу Премьер-Лига.



В тот момент Премьер-Лига все еще надеялась, что все будет идти по плану и стадионы по всей стране примут сотни тысяч болельщиков. Увы, но с тех пор не было проведено ни одного матча, и вряд ли мы увидим Премьер-Лигу на своих экранах в ближайшем будущем. Вместе с приостановкой футбола пришли и большие финансовые проблемы для футбольных клубов, и "Арсенал" — тот, кто может пострадать сильнее прочих.



Сейчас Микель Артета полностью выздоровел и вернулся к работе, но сам формат работы сейчас сильно отличается от того, к чему он привык за эти годы. Как и большинство людей, сейчас Артета работает из дома. Его кабинет в лондонском Колни теперь переместился в дом, который находится рядом с роскошной тренировочной базой "Арсенала" в Хартфордшире, которая сейчас пустует.



Микель Артета: "Я встаю довольно рано, и мне нравится проводить час или два в тишине. Затем я начинаю совершать звонки по телефону, организовывать работу и начинаю общаться с сотрудниками офиса и руководством клуба".



"Затем мы обедаем, и я возвращаюсь к работе. Я стараюсь больше общаться с игроками. Это время может быть действительно полезным для меня, так как я могу лучше узнать игроков — мы пытаемся улучшить наши отношения, наше общение и взаимопонимание".



С взаимопониманием в "Арсенале" действительно были проблемы до прихода Артеты, так как Унаи Эмери в первую очередь утратил бразды управления раздевалкой, а уже затем потерял понимание того, что происходит на футбольном поле. Артета прекрасно понимал все сложности взаимоотношений в раздевалке "Арсенала", так как не так давно сам был капитаном команды и ее неотъемлемой частью. Потому он занял достаточно жесткую позицию по отношению к игрокам, с первых дней работы.



В то же время, как мы можем видеть из комментариев Артеты по поводу нынешнего необычного положения вещей, он относится к категории людей, способных находить позитив в любой ситуации. Именно такой подход помог изменить настроение в раздевалке за короткое время.



Игроки поверили в менеджера и доверяют его методам работы и, что самое важное — им нравится работа под руководством Артеты. Безусловно, стоит учитывать эффект нового менеджера и свежести, которую привнес в затхлую атмосферу раздевалки "Арсенала" испанец — в последние месяцы при Эмери обстановка в команде действительно была таковой, что любые изменения сочли бы за благо.



"Если вы спите четыре часа счастливым, вы будете спать лучше, чем восемь часов грустным", — сказал в интервью официальному веб-сайту "Арсенала" Давид Луис. "Результаты людей, которые счастливы, в десять раз лучше, чем когда они грустят. Для меня важно веселиться не только в футболе, но и в жизни. Это самое главное — и Микель смог вернуть улыбки в раздевалку".



Но дело не только в веселье. Артета также показал, что если игроки не соответствуют его ожиданиям, они пострадают от последствий немедленно. Его требования высоки и должны выполняться — как молодыми игроками, так и ветеранами, с некоторыми из которых он еще недавно играл в одной команде. Если он считает, что кто-то недорабатывает на тренировках, такой игрок может забыть о попадании в состав, пока не изменит свой отношение.



Это именно то, что испытал на себе Маттео Гендузи во время февральского тренировочного сбора в Дубае, когда полузащитник столкнулся с реакцией менеджера, возмущенного его неадекватным подходом к работе на тренировках. Гендузи был отчислен из первой команды после той поездки и получил ценный урок, который извлекли и его партнеры по команде.



"Вы должны быть такими же сильными, как менеджер", — говорит бывший партнер Микеля по "Арсеналу" Бакари Санья. "Микель был недоволен тем, что Маттео ленится, и он дал ему понять, что это не тот путь, которым можно попасть в первую команду".

"Маттео, наверное, извлек урок из этого. Микель ожидает, что он будет на высоком уровне каждый раз, и если он не будет проявлять правильное отношение, Артета не будет рад".



Задача, с которой Артета столкнулся в "Арсенале", была очень сложной, и за четыре месяца она не стала проще. На самом деле, учитывая последние финансовые потери и потенциальные проблемы из-за пандемии коронавируса, задача Артеты не допустить, чтобы "Арсенал" стал посредственностью, только усложнилась. Но работа, которую он проделал, чтобы решить некоторые проблемы, существовавшие в команде, заслуживает похвалы.



Он попал в сложную ситуацию, когда во время зимнего трансферного окна сразу два опорника, Гранит Джака и Лукас Торрейра, смотрели в сторону выхода, разочаровавшись работой под руководством Унаи Эмери.



Джака уже был одной ногой в "Герте", так как его сложности не исчерпывались конфликтом с Эмери — ставший капитаном команды швейцарец вдрызг разругался с болельщиками, из-за чего казалось, что у Гранита нет будущего на "Эмирейтс". Впрочем, Артета думал иначе и сумел уговорить Джаку остаться.



Джака не чувствовал поддержки от предыдущего менеджера, когда его лишили капитанской повязки, и не видел другого варианта, кроме ухода из клуба. Но Артета изменил ситуацию немедленно. "У меня была очень хорошая встреча с ним сразу после того, как он пришел в клуб", — говорит Джака. "Он рассказал мне много вещей, и я был открыт с ним, искренне рассказав о проблемах. Теперь мы здесь, и я снова улыбаюсь, так как очень рад вернуться и наслаждаться футболом".



То, как Артета справился с ситуацией по Джаке, было впечатляющим, но он также убедил Лукаса Торрейру, что тому не стоит спешить с возвращением в Италию. Артета сумел установить доверительные отношения с командой, что совсем недавно продемонстрировал в ходе длительных переговоров по сокращению заработной платы — меры, на которую вынужденно пришлось пойти из-за грянувшего кризиса.



Из-за того, что привычные денежные потоки "Арсенала" либо иссякли полностью, либо оказались под угрозой из-за пандемии, клуб посчитал необходимым сократить часть расходов на зарплаты, которые обходится "канонирам" в 230 миллионов фунтов в год. "Арсенал", как клуб, напрямую зависимый финансово от продажи билетов на матчи и телеправ, оказался в очень уязвимом положении.



Переговоры о снижении зарплаты всех игроков на 12.5% на ближайшие 12 месяцев изначально не увенчались успехом. Но Артета провел видеоконференцию со всей командой и сумел убедить большинство игроков в том, что данная мера жизненно необходима для клуба. Не пошел на уступки только Месут Озил и еще два неназванных игрока, но позиция Озила и его агента изначально и была основным мотивом для других игроков, чтобы отказаться от сокращения свои х зарплат. Озил не первый раз поставил себя выше команды, и его поступок, вероятно, будет иметь последствия после возобновления сезона.



Артета всего за четыре месяца заслужил настоящее уважение игроков и руководства клуба, сумев решить несколько сложных задач. Впереди у Микеля и "Арсенала" еще много испытаний — как на футбольном поле, так и за его пределами. Но очевидно, что Артета прошел боевое крещение и показал себя лидером, способным принимать как жесткие, так и примирительные решения.



Сейчас выбор в пользу Артеты, сделанный четыре месяца назад, кажется мудрым, так как Микелю не чужды ценности футбольного клуба "Арсенал" и не безразлично его будущее. У Артеты есть качества специалиста, способного управлять командой в смутные времена, которые наступили на "Эшбертон Гроув" еще до него.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru